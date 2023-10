L'acquisition permet d'associer les soins de santé mentale spécialisés de Homewood Santé aux solutions numériques novatrices de Mobility Quotient.

GUELPH, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Homewood Santé, un chef* de file canadien en matière de soins et de services de traitement en santé mentale, a le plaisir d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition des principaux actifs de Mobility Quotient, une entreprise de technologie de pointe spécialisée dans les solutions numériques. Cette acquisition renforcera la position de Homewood Santé à l'avant-garde de la technologie des soins de santé mentale en combinant des décennies de prestation de soins de santé mentale spécialisés aux Canadiens avec des solutions numériques novatrices.

Les talents diversifiés de Mobility Quotient viendront renforcer les capacités d'ingénierie de Homewood Santé, offrant un large éventail d'occasion - de l'idéation au développement et à la maintenance de produits.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Mobility Quotient à Homewood, a déclaré Jagoda Pike, PDG de Homewood Santé. Leurs compétences et leur volonté de créer des solutions technologiques efficaces sont en parfaite adéquation avec notre mission, qui est de transformer la manière dont les soins de santé mentale sont offerts. Ensemble, nous offrirons des soins, du soutien et un espace favorisant l'autodétermination aux milliers d'organisations et aux millions de Canadiens que nous soutenons. »

Mobility Quotient, connu pour ses innovations technologiques et son engagement à améliorer l'expérience des utilisateurs, fera partie intégrante de la vision ambitieuse de Homewood Santé. En intégrant l'expertise technologique de Mobility Quotient à des services et des parcours de services en santé mentale éprouvés, Homewood Santé sera en mesure de fournir de meilleurs soins tout en offrant des expériences plus personnalisées et plus efficaces à ses clients, ses patients et ses organisations clientes.

« L'équipe de Mobility Quotient est ravie de se joindre à Homewood Santé, un expert de renommée nationale dans le domaine des soins de santé mentale, a déclaré Nikhil Sonpal, PDG de Mobility Quotient. Nos valeurs communes et notre vision de la transformation des soins de santé mentale font que cette collaboration n'est pas seulement stratégique, elle est aussi une source d'inspiration. Nous sommes impatients de créer des solutions de pointe qui feront une véritable différence dans la vie des gens. »

Basée à Calgary et fondée en 2009, Mobility Quotient propose un large éventail de services numériques allant de la gouvernance technologique et de la stratégie marketing à l'ingénierie de la transformation numérique et à la gestion des acquisitions. Au service de plus de 250 marques diverses, y compris des entreprises Fortune 500 dans divers secteurs, Mobility Quotient possède de l'expérience dans le développement de solutions techniques percutantes et contribuera à la croissance continue de Homewood Santé.

À propos de Homewood Santé:

Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadiens un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employés et experts cliniques qui travaillent en partenariat avec des gouvernements ainsi que des employeurs, des organisations et des chercheurs de premier plan. Notre continuum de soins intégrés, unique et complet, offre la gamme la plus complète de services de santé mentale disponibles à l'échelle nationale - des programmes de soutien organisationnel et de formation aux programmes d'aide aux employés et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les évaluations, le retour au travail, la gestion du rétablissement et le soutien aux familles - tous soutenus par notre expertise en soins médicaux et de santé mentale dans nos centres de traitement phares : le Centre de santé Homewood, le Centre Ravensview et La Résidence de Homewood.

Nous croyons au pouvoir de transformation des soins, et l'expertise et l'innovation de Homewood Santé sont reconnues dans tout le pays et aident les Canadiens à vivre une vie plus saine, plus productive et plus épanouissante. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.homewoodhealth.com.

À propos de Mobility Quotient:

Mobility Quotient est une entreprise technologique dynamique spécialisée dans les solutions numériques qui améliorent l'expérience des utilisateurs et résolvent des problèmes concrets. En utilisant les dernières avancées technologiques, Mobility Quotient s'engage à créer des produits innovants qui connectent, engagent et inspirent. Pour en savoir plus, consultez le site www.mobilityquotient.com.

*Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre

SOURCE Homewood Health Inc.

Renseignements: Amrita Maharaj-Dube, Gestionnaire des communications intégrées, Homewood Santé, Courriel : [email protected]