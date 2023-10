Ce leader expérimenté occupera un poste nouvellement créé pour soutenir la croissance de Homewood Santé dans la fourniture de services de santé mentale sur le lieu de travail aux grandes organisations canadiennes

GUELPH, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Homewood Santé, un chef* de file canadien en matière de soins et de services de traitement en santé mentale, a annoncé aujourd'hui qu'Adam Kelly s'est joint à l'organisation en tant que vice-président senior des partenariats stratégiques le 3 octobre 2023. Dans ce rôle, M. Kelly travaillera en étroite collaboration avec des cadres supérieurs partout au Canada afin d'offrir des solutions en matière de santé mentale aux organisations et aux particuliers et de soutenir la vision évolutive de l'organisation en matière de services et soins offerts.

M. Kelly possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé mentale au travail, collaborant avec des organisations pour développer des solutions de santé mentale, de santé numérique et d'autres solutions de soutien pour leurs employés et leurs membres. Avant de se joindre à Homewood Santé, il a occupé des fonctions commerciales et opérationnelles de haut niveau chez Morneau Shepell, Mindbeacon et CloudMD.

« Nous sommes ravis qu'Adam se joigne à Homewood dans ce rôle important, a déclaré Sean Slater, vice-président exécutif des revenus et de l'expérience client chez Homewood Santé. Son excellente expérience et les relations qu'il a tissées au cours de deux décennies dans le secteur de la santé mentale au travail ouvriront de nouvelles perspectives à Homewood pour répondre aux besoins des des employés et des organisations. »

Le rôle de M. Kelly consistera notamment à établir des relations avec les organisations qui peuvent bénéficier des services et produits actuels et futurs de Homewood Santé en matière de santé mentale au travail, tout en introduisant de nouvelles solutions élaborées à partir des services de base du continuum de soins intégrés de Homewood - la gamme la plus complète de services de santé mentale et de soutien aux employés au Canada.

« Je suis très heureux de me joindre à Homewood Santé, un leader national expérimenté qui bénéficie de la confiance de milliers d'organisations et de millions de Canadiens, a déclaré M. Kelly. L'étendue des services exceptionnels, la profondeur de l'expertise de l'organisation et les résultats éprouvés nous aideront à offrir des solutions uniques et convaincantes aux organisations canadiennes qui cherchent à fournir de meilleurs soins à tous les Canadiens. »

À propos de Homewood Santé:

Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadiens un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employés et experts cliniques qui travaillent en partenariat avec des gouvernements ainsi que des employeurs, des organisations et des chercheurs de premier plan. Notre continuum de soins intégrés, unique et complet, offre la gamme la plus complète de services de santé mentale disponibles à l'échelle nationale - des programmes de soutien organisationnel et de formation aux programmes d'aide aux employés et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les évaluations, le retour au travail, la gestion du rétablissement et le soutien aux familles - tous soutenus par notre expertise en soins médicaux et de santé mentale dans nos centres de traitement phares : le Centre de santé Homewood, le Centre Ravensview et La Résidence de Homewood.

Nous croyons au pouvoir de transformation des soins, et l'expertise et l'innovation de Homewood Santé sont reconnues dans tout le pays et aident les Canadiens à vivre une vie plus saine, plus productive et plus épanouissante. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.homewoodhealth.com.

*Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre

SOURCE Homewood Health Inc.

Renseignements: Amrita Maharaj-Dube, Gestionnaire des communications intégrées, Homewood Santé, Courriel : [email protected]