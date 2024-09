ST. JACOBS, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, afin de célébrer la Journée nationale de l'arbre, Home Hardware Stores Limited est fière de poursuivre sa longue tradition d'amélioration des espaces verts partout au pays en partenariat avec Arbres Canada. Depuis 32 ans, les marchands Home, les employés et les bénévoles locaux se réunissent pour planter des arbres et promouvoir la gestion de l'environnement dans leurs communautés au travers de cette initiative.

« Pour ceux d'entre nous chez Home, la communauté est essentielle, et chaque marchand a un lien étroit avec les clients qu'il sert », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Les activités de plantation avec Arbres Canada ne sont qu'un des moyens que nos marchands utilisent pour renforcer leurs communautés et s'assurer que les générations à venir puissent profiter des espaces verts. »

Au cours de la Semaine nationale des arbres et de la forêt et tout au long du mois de septembre, vingt-deux magasins Home organiseront des activités de plantation d'arbres axées sur les communautés afin de contribuer à la restauration et à l'expansion des espaces verts dans les zones urbaines et rurales. Arbres Canada, un organisme national à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens en plantant et en cultivant des arbres, offre expertise et soutien à chaque plantation d'arbres communautaire.

« Nous apprécions énormément le soutien constant de la part de Home Hardware Stores Limited et de leurs marchands au cours des 32 dernières années », a déclaré Nicole Hurtubise, PDG d'Arbres Canada. « Ce partenariat nous permet de prendre des mesures significatives pour augmenter le couvert forestier du Canada et nous aider à créer des endroits où il fait bon vivre dans des communautés partout au pays. »

En 2024, les marchands Home suivants organisent des événements de plantation d'arbres communautaires :

Harris Home Hardware ( London, Ontario )

) Alexandria Home Hardware Building Centre ( Alexandria, Ontario )

) Home Hardware Building Centre London East ( London, Ontario )

) Rashotte Home Hardware Building Centre ( Tweed, Ontario )

) Beach Builders Supplies ( Wasaga Beach, Ontario )

) Apsley Home Hardware Building Centre ( Apsley, Ontario )

) Port Stanley Home Hardware ( St. Thomas, Ontario )

) Charlottetown Home Hardware ( Charlottetown , Î.-P.-É.)

, Î.-P.-É.) Wellington Home Hardware ( Wellington, Ontario )

) Selkirk Home Hardware Building Centre ( Selkirk, Manitoba )

) Watrous Home Hardware Building Centre ( Watrous, Saskatchewan )

) Neepawa Home Hardware Building Centre ( Neepawa, Manitoba )

) Picton Home Hardware Building Centre ( Picton, Ontario )

) Bay View Home Hardware ( Belleville, Ontario )

) Gow's Home Hardware ( Bridgewater , N.-É)

, N.-É) GrandErie Home Hardware Building Centre ( Dunnville, Ontario )

) Belleville Home Hardware Building Centre ( Belleville, Ontario )

) Geerlinks Home Hardware Building Centre ( St. Thomas, Ontario )

) Valleyview Home Hardware ( Valleyview, Alberta )

) Quincaillerie Nouvelle-France ( Granby , Québec)

, Québec) Les Entreprises Nova Inc. ( Rawdon , Québec)

, Québec) Roger Grenier Inc. - Victoriaville ( Victoriaville , Québec)

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada a travaillé sans relâche à la croissance du couvert forestier au Canada grâce à nos programmes de verdissement, nos recherches et nos efforts d'engagement. Nous sommes le seul organisme national à but non lucratif qui nous consacrons à la plantation et à l'entretien des arbres dans les milieux ruraux et urbains. Notre réputation en matière de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur forestier urbain, les partenaires d'affaires et les groupes communautaires nous permet d'engager les Canadiens dans la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année, contribuant au développement d'écosystèmes résilients et de communautés plus saines et plus vertes partout au Canada. Visitez arbrescanada.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez nous aider à planter les bons arbres aux bons endroits.

