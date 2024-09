Le Shepherd's Home Hardware Building Centre remporte le Prix Walter J. Hachborn - Magasin de l'année

ST. JACOBS, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le 12 septembre, dix-huit magasins ont été honorés lors de la cérémonie du Prix « Marchand par excellence », qui fait partie de l'événement annuel d'achat et de remise des prix des Retrouvailles de Home Hardware Stores Limited.

Les marchands-propriétaires du Shepherd’s Home Hardware Building Centre et Home Hardware Stores Limited lors du prix « Marchand par excellence ». (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Les plus grandes distinctions ont été décernées au Shepherd's Home Hardware Building Centre d'Armstrong, en Colombie-Britannique, qui a remporté le Prix Walter J. Hachborn - Magasin de l'année. Le prix a été remis aux marchands-propriétaires Kyle Melvin et Brett Melvin, pour avoir parfaitement incarné les valeurs sur lesquelles Home Hardware a été cofondée il y a plus de 60 ans par Walter J. Hachborn qui sont valeur, service et fiabilité. Les frères Melvin et leur magasin ont également reçu le prix du meilleur Centre de rénovation Home Hardware de la région de l'Ouest lors de la cérémonie.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu ces prix alors que notre magasin se prépare à célébrer un siècle d'existence dans la communauté d'Armstrong l'année prochaine », a déclaré Kyle Melvin, marchand-propriétaire du Shepherd's Home Hardware Building Centre. « Brett et moi sommes la deuxième génération de la famille Melvin à posséder et à exploiter le Shepherd's Home Hardware Building Centre et nous sommes fiers de notre place dans l'histoire du magasin. Nous partageons cette reconnaissance avec nos parents, Sandy et Dale Melvin, qui ont contribué à jeter les bases de l'entreprise pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. »

Le Prix Walter J. Hachborn - Magasin de l'année reconnaît le meilleur magasin Home parmi plus de 1 000 magasins au Canada pour avoir atteint les normes les plus élevées en matière de vente au détail, de marchandisage, de rendement du personnel, de qualité et de service de manière générale.

« Les frères Melvin et leur équipe du Shepherd's Home Hardware Building Centre est l'exemple parfait de tout ce qui donne son sens au prix Walter J. Hachborn - Magasin de l'année », a affirmé Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Au Shepherd's Home Hardware Building Centre, tous les clients sont traités comme un membre de la famille. Kyle, Brett et l'équipe apprennent à connaître chacun de leurs clients afin d'offrir un service à la clientèle incomparable. La marque Home est honorée de compter parmi ses rangs des ambassadeurs distingués comme Kyle et Brett. »

PRIX « MARCHAND PAR EXCELLENCE »

Tous les lauréats des prix « Marchand par excellence » se distinguent par un fort rendement de leur personnel, un service à la clientèle de qualité supérieure, une excellente mise en place tant intérieure qu'extérieure, et leur participation active aux initiatives du réseau des marchands.

Les gagnants du Prix « Marchand par excellence » 2024 sont :

Prix Walter J. Hachborn - Magasin de l'année : Shepherd's Home Hardware Building Centre - Armstrong, C.-B.

Prix « Relations publiques / Public Relations » Paul Straus : Les Entreprises Nova inc. - Rawdon, Qc

Meilleur magasin Home Furniture : Kelly's Home Furniture - Huntsville, Ont.

Meilleur Jeune détaillant :

Home Building Centre - Burk's Falls, Greg Miller - Burk's Falls, Ont. (Centre)

Richibucto Home Hardware Building Centre, Ryan Leger - Richibucto, N.-B. (Atlantique)

Richardson's Home Hardware, Dustin Chalus - Nipawin, Sask. (Ouest)

Lavoie Home Hardware Building Centre, Olivier Lavoie - Campbellton, N.-B. (Québec)

Meilleur magasin Home Hardware :

Bancroft Home Hardware - Bancroft, Ont. (Centre)

Tracadie Home Hardware - Tracadie-Sheila, N.-B. (Atlantique)

Dauphin Home Hardware - Dauphin, Man. (Ouest)

Quincaillerie Beauceville Inc. - Beauceville, Qc (Québec)

Meilleur Centre de rénovation Home :

Home Building Centre - Gravenhurst- Gravenhurst, Ont. (Centre)

Capital Home Building Centre - Paradise, T.-N.-L (Atlantique)

Countryside Home Building Centre - Fisher Branch - Fisher Branch, Man. (Ouest)

Herlehy Home Building Centre - Westport, Ont. (Québec)

Meilleur Centre de rénovation Home Hardware :

Memorial Home Hardware Building Centre - Thunder Bay, Ont. (Centre)

Pike's Home Hardware Building Centre - Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L. (Atlantique)

Shepherd's Home Hardware Building Centre - Armstrong, C.-B. (Ouest)

Grant Home Hardware Building Centre - New Liskeard, Ont. (Québec)

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

