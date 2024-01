ST. JACOBS, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited est fière d'être nommée sur la liste des meilleurs employeurs au Canada en 2024 de Forbes.

« Alors que Home Hardware Stores Limited célèbre son 60e année dans les affaires, nous demeurons engagés envers les valeurs sur laquelle l'entreprise a été fondée. Chaque jour, nos marchands et nos membres de l'équipe améliorent le quotidien chez Home en cultivant une culture unique que nos clients peuvent ressentir lorsqu'ils viennent dans nos magasins », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « C'est un honneur d'être nommé comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2024 »

Home Hardware Stores Limited offre aux membres de l'équipe de nombreux outils d'évolution professionnelle, de programmes de bien-être et de possibilités d'apprentissage progressif.

« Chez Home, nous reconnaissons que le travail n'est qu'un aspect de la vie. Notre objectif est de fournir des programmes et des ressources qui soutiennent le bien-être général de nos membres de l'équipe », a déclaré Scott Bryant, chef des ressources humaines, Home Hardware Stores Limited. « Qu'il s'agisse de régimes d'avantages sociaux collectifs, de cours de mieux-être ou de bourses d'études, nous voulons que chaque membre de l'équipe ait tout ce dont il a besoin pour atteindre son plein potentiel. »

Forbes et Statista Inc. coprésentent ce prix aux lauréats en fonction de sondages indépendants menés auprès d'employés du Canada qui ont fourni de la rétroaction sur leur lieu de travail. Les évaluations étaient basées sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur employeur à leurs amis et à leur famille. Ces évaluations incluaient également les opinions des participants sur une série de sujets liés au travail tels que les conditions de travail, les possibilités de salaire, et l'image de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Home, visitez le site https://www.homehardware.ca/fr/careers

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque privée. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

