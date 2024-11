Ian White succède à Kevin Macnab alors que Home Hardware Stores Limited entame une nouvelle ère de croissance.

ST. JACOBS, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited, le plus grand détaillant de marchands indépendants en rénovation domiciliaire au Canada, est heureuse d'annoncer la nomination de Ian White à titre de nouveau président et chef de la direction. Il entrera en fonction le 18 novembre 2024.

Ian White - Portrait (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Ian White est un détaillant de carrière possédant plus de 30 ans d'expérience. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes hautement performantes et en obtenant des résultats exceptionnels. Au cours des dix dernières années, White a occupé des postes de haute direction au sein de Parkland Corporation, détaillant mondial de carburant, de produits de dépanneurs et de produits alimentaires. Plus récemment, il a occupé le poste de président de Parkland Canada, la plus importante division d'exploitation de Parkland, où il était entièrement responsable de l'exploitation de toutes les activités canadiennes de détail, commerciales, de commerce en gros et des Aliments M&M.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à Home Hardware, l'une des marques véritablement emblématiques du Canada », a déclaré White. « Home Hardware est un leader de confiance dans le secteur de la rénovation domiciliaire et est forte d'une longue tradition de marchands d'un océan à l'autre qui entretiennent des liens étroits avec leurs communautés locales. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de Home Hardware et nos marchands afin de créer encore plus de valeur pour nos clients et de positionner la société en vue de sa prochaine phase de croissance. »

« Le conseil est ravi d'accueillir Ian White en tant que notre nouveau président et chef de la direction », a déclaré Christine Hand, présidente du conseil. « Ian a fait ses preuves en matière de leadership et de vision stratégique et il a exprimé un profond engagement envers notre modèle de marchands qui fait le succès de notre société depuis plus de 60 ans. Nous sommes convaincus que Ian s'appuiera sur notre solide fondation et qu'il mènera la société vers un succès encore plus grand. »

Avant d'occuper le poste de président de Parkland Canada, White a également été vice-président principal, marketing stratégique et innovation de Parkland et chef de la filiale de Dollar Financial Group, National Money Mart Company. Il a également occupé des postes de plus en plus importants au cours d'une carrière de 18 ans chez la Société Canadian Tire. Dans ces postes, White était responsable de domaines d'activité importants et cette expérience aidera à renforcer davantage la stratégie et l'exploitation de Home Hardware, notamment le développement des affaires, le marketing, le marchandisage, la gestion des produits, la fidélisation, le numérique et l'analytique.

« Au nom du conseil, je voudrais remercier Kevin Macnab pour ses services et son dévouement au cours des six dernières années au sein de Home Hardware », a déclaré Mme. Hand. « Son leadership a été bénéfique pour notre entreprise et nous lui souhaitons une bonne retraite. »

Home Hardware Stores Limited envisage l'avenir avec optimisme et se réjouit des retombées positives que la nomination de White aura sur son réseau de marchands et ses partenaires.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]