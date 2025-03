BURFORD, ON, le 25 mars 2025 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro un entièrement détenue et fabriquée au Canada, a dévoilé sa Couleur de l'année 2025 pour l'extérieur : « Bois de bruyère » (WST26-9).

« Bois de bruyère » est un brun discret et raffiné, parfait pour sublimer les espaces extérieurs des Canadiens et Canadiennes. Cette couleur de teinture crée le cadre idéal pour profiter de la cour arrière. Elle rehausse la beauté des surfaces en bois et le caractère naturel des terrasses pour créer des environnements extérieurs accueillants, propices à la détente et au divertissement.

Bois de bruyère - balcon (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) BeautiTone dévoile sa Couleur de l’année 2025 pour l’extérieur, « Bois de bruyère » (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Cette année, les Canadiens et Canadiennes retournent à leurs racines et optent pour des bruns naturels pour embellir les surfaces en bois de leur cour arrière », explique Kristen Gear, chef créatrice en couleurs, division Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Les espaces extérieurs continuent d'évoluer et deviennent de véritables extensions de la maison. "Bois de bruyère", avec son équilibre parfait entre style et durabilité, ajoute une touche de fraîcheur et donne un look tendance à n'importe quel espace extérieur. »

La Couleur de l'année 2025 pour l'extérieur de BeautiTone est conçue pour sublimer la beauté des surfaces en bois et rehausser leur caractère naturel, tout en créant des espaces chaleureux et accueillants qui incitent à la détente et au divertissement. Cette année, l'équipe de BeautiTone a jumelé le dévoilement de la Couleur de l'année pour l'extérieur à un menu original pour le barbecue, afin que les Canadiens et les Canadiennes profitent pleinement de l'été sur la terrasse. Un menu qui comprend une délicieuse recette de saumon grillé sur une planche de cèdre, à déguster accompagné d'un rafraîchissant cocktail sans alcool qui complète à merveille les saveurs du grill. Le menu parfait pour passer de beaux moments sur la terrasse.

Au cœur de la gamme de teintures Wood-Shield de BeautiTone, « Bois de bruyère », la Couleur de l'année 2025 pour l'extérieur, figure parmi les 36 superbes couleurs de teinture semi-transparente Wood-Shield. Pour d'autres idées inspirantes en matière de divertissement et de couleur, visitez Peinture BeautiTone, la principale marque de peinture au détail au Canada | Home Hardware.

La Couleur de l'année 2025 pour l'extérieur de BeautiTone est offerte en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au Canada. Pour plus d'information sur « Bois de bruyère » ou sur les palettes Tendances de couleur 2025, visitez le magasin de votre région ou La couleur de l'année 2025 pour l'extérieur de BeautiTone | Home Hardware.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Situé à Burford, en Ontario, le siège social de Home Hardware Stores Limited, Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home, figure parmi les usines de fabrication de peinture les plus modernes en Amérique du Nord. La Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures et teintures BeautiTone, ainsi qu'une vaste gamme de produits en aérosol. Les produits de marque BeautiTone sont fièrement fabriqués au Canada (avec des matériaux domestiques et importés) à Burford, en Ontario, et vendus exclusivement dans les magasins Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au Canada. Depuis 1980, BeautiTone fabrique des produits pour la maison et des peintures de qualité supérieure offerts dans les gammes Designer, Pure, Signature, Wood-Shield et PRO. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est une entreprise fièrement canadienne et le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillants de produits de rénovation domiciliaire au pays, avec ses plus de 1 000 magasins opérant sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de rénovation domiciliaire de qualité supérieure grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée parmi les entreprises les mieux gérées au Canada et reconnue comme un des meilleurs employeurs au Canada. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

