ST. JACOBS, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited, le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, est heureux d'annoncer qu'il se joindra à Scène+, un des programmes de fidélisation des plus reconnus et plus flexibles au Canada. Le nouveau partenariat, dont le lancement est prévu à l'été 2023, permettra aux membres Scène+ d'accumuler des points et de les échanger aux près de 1 100 magasins appartenant aux marchands du détaillant canadien à l'échelle nationale.

« Home Hardware, une entreprise fièrement canadienne, et nos marchands-propriétaires indépendants travaillent fort pour offrir la meilleure expérience de magasinage à nos clients dans les communautés d'un océan à l'autre, et ce partenariat stratégique avec Scène+ renforce davantage cet engagement » a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Qu'il s'agisse de petites réparations dans la maison ou d'une rénovation complète de la cuisine, les récompenses offertes dans le cadre du nouveau programme de fidélisation donneront encore plus de raisons aux canadiens de choisir Home Hardware pour tous leurs besoins en matière de rénovation domiciliaire. »

L'annonce de Home Hardware arrive peu après que Empire Company Limited a annoncé sa copropriété de Scène+ et a révélé des plans visant le déploiement du programme partout au pays à des bannières telles que Sobeys, IGA, Safeway, Thrifty Foods, Foodland, FreshCo, Lawtons, et d'autres d'ici le début 2023.

De plus, Scène+ offre de nombreuses récompenses d'une vaste gamme de partenaires. Les membres peuvent passer une soirée dans un lieu de divertissement ou cinéma Cineplex; savourer un repas à un des plus de 700 restaurants Recipe Unlimited partout au Canada, y compris Swiss Chalet, Harvey's et Montana's; accumuler des points en magasinant chez des centaines de détaillants bien connus en ligne avec Scène+ Rakuten, ou échanger leurs points contre des cartes-cadeaux de plus de 60 détaillants ou des produits offerts par Apple et Best Buy; et vivre des expériences extraordinaires en planifiant des voyages avec Voyage Scène+, par Expedia. Scène+ est également le partenaire officiel de fidélisation de NBA Canada, donnant aux membres accès à des prix et des expériences incroyables.

Avec l'ensemble de plus de 2 200 détaillants de Home Hardware et de Empire se joignant à d'autres marques de qualité supérieure, le programme Scène+ aura une présence à plus de 7 000 emplacements d'ici l'été 2023. Cette vaste gamme de partenaires signifie que les membres peuvent accumuler et échanger leurs points contre des voyages, des films, des divertissements, des achats, des repas, des services bancaires, des épiceries et à l'été 2023 - des rénovations domiciliaires! Entre-temps, les membres Scène+ peuvent échanger leurs points contre des cartes-cadeaux Home Hardware sur Sceneplus.ca.

« Nous sommes enthousiastes pour Home Hardware, une marque bien-aimé au Canada, d'être le prochain partenaire à se joindre à la famille Scène+ en 2023 » a déclaré Tracey Pearce, présidente, Scène+. « À l'heure actuelle, Scène+ compte plus de 10 millions membres et est en train de rapidement devenir le programme de fidélisation axé sur le style de vie le plus reconnu au Canada. Des projets de rénovation domiciliaire et épiceries aux divertissements et voyages, nous récompensons les membres pour vivre les expériences qu'ils veulent avec les personnes qui sont les plus importantes pour eux. »

En tant que le seul partenaire de vente au détail dans le domaine de la rénovation domiciliaire de Scène+, Home Hardware donnera également aux Canadiens l'occasion d'accroître leur capacité d'achat et d'accumuler des points pour des achats de tous les jours avec une suite de nouveaux produits de crédit en partenariat avec la Banque Scotia.

« Nous avons lancé Scène+ dans l'intention de créer un programme de récompenses et de fidélisation qui offre aux membres plus de flexibilité et de valeur, ainsi que la capacité d'accumuler des points sur une vaste gamme d'achats de tous les jours » a déclaré Clinton Braganza, vice-président principal, Fidélisation des clients et partenariats, Banque Scotia. « L'ajout de marques canadiennes vénérées comme Home Hardware à la liste croissante de partenaires rehaussera davantage le programme pour les millions de membres qui en profitent aujourd'hui. »

Depuis son relancement en décembre 2021, Scène+ offre à ses membres une application mobile intuitive au centre de leur expérience client. Avec la force de Home Hardware qui crée encore plus d'occasions d'accumuler et d'échanger des points sur les achats, Scène+ est prêt à prendre la place sur le devant du portefeuille de millions de Canadiens.

Tous les détails concernant le partenariat et les offres de Scène+ et les produits de crédit de la Banque Scotia seront disponibles avant le lancement à l'été 2023. La FAQ est disponible ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Scène+, visitez : Sceneplus.ca.

