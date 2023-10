ST. JACOBS, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Rassemblant les communautés dans l'esprit du bien-être pour la Journée mondiale de la santé mentale, Home Hardware Stores Limited s'est associée à des artistes locaux dans des régions du Canada pour un nouveau projet mural, mettant ainsi en valeur la puissance de l'art public et du bien-être communautaire.

Offertes en cadeau à un organisme communautaire choisi par un magasin Home local, les fresques intérieures utilisent la brochure de couleurs tendance de 2024 de BeautiTone, y compris la couleur de l'année 2024, « Illumina » (TR24-3-1), une couleur jaune douce et apaisante avec des notes de rouge. La couleur compte parmi l'une des sept sublimes teintes de la palette de couleurs de 2024, ainsi que quatre couleurs neutres, qui ont toutes été intégrées dans les créations des artistes.

« Non seulement l'art public inspire et émerveille, mais il rassemble également les personnes, et chez Home Hardware, nous sommes dans le domaine du renforcement communautaire », a déclaré Samantha Wright, gestionnaire, Marques privées, Home Hardware Stores Limited. « Lors de la Journée mondiale de la santé mentale, notre objectif est d'inspirer la joie et des sentiments de bien-être en ajoutant des touches de couleur à ces espaces communautaires méritants partout au Canada. »

Où trouver les fresques au Canada

À Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, au centre communautaire Cole Harbour Place, l'artiste visuel Christian Toth a peint une fresque d'un papillon entouré de plantes et de fleurs. Le Payzant Home Hardware Building Centre de Cole Harbour a soutenu la fresque de Toth, qui apporte l'extérieur à l'intérieur, où les familles participent à divers programmes sportifs et récréatifs, de la natation à la danse.

À Cornwall, en Ontario, au centre de jeunesse BGC Cornwall/SDG, Ryan Smeeton a réalisé un paysage superposé et gracieux inspiré de la nature. Reflétant la communauté et l'œuvre de BGC Canada, Smeeton a ajouté des éléments jeunes, notamment un cerf-volant flottant au vent et un sac à dos coloré sur un banc. Soutenue par le Fines Home Hardware Building Centre, la fresque de Smeeton illumine les couloirs du BGC, où les enfants et les jeunes de tous les milieux participent à des programmes sociaux, récréatifs et éducatifs.

Au centre artistique Lacombe Performing Arts Centre en Alberta, la fresque d'Alixandra Jade présente une composition florale avec des contrastes frappants dans les combinaisons de formes et de couleurs. La nouvelle fresque, soutenue par Nowco Home Hardware, contribue à l'énergie artistique du LPAC, reconnu pour ses programmes artistiques et ses divertissements accessibles.

La couleur de l'année et les palettes des couleurs tendance de 2024 de BeautiTone sont disponibles en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. « Illumina » et d'autres couleurs sont disponibles dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La division distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits nettoyants. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada et vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware, partout au pays. BeautiTone comprend les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et les produits spéciaux. Les fabricants BeautiTone produisent des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des créateurs de mode, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le site homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.ca.

