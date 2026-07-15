ST. JACOBS, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Chez Home Hardware, notre culture est fondée sur la force de nos employés et un but commun. Cette fondation a mérité la reconnaissance de Home Hardware Stores Limited en tant qu'entreprise n° 1 dans la catégorie du commerce de détail et n° 10 dans l'ensemble pour la Culture d'entreprise des Meilleurs employeurs au Canada par Forbes 2026.

Home Hardware nommée « Meilleure entreprise de détail au Canada en matière de culture d’entreprise » par Forbes Logo des meilleurs employeurs pour la culture d'entreprise 2026 de Forbes Canada

Déterminés selon les commentaires des employés, les classements reconnaissent les organisations qui se démarquent en leadership, en développement professionnel, en culture de milieu de travail et en alignement avec les valeurs de l'entreprise.

« En tant qu'entreprise fièrement canadienne et détenue par les marchands, les relations ont toujours été au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Scott Bryant, chef des ressources humaines, Home Hardware Stores Limited. « Cette reconnaissance reflète la culture que les membres de notre équipe créent chaque jour en s'entraidant et en favorisant un environnement où les gens se sentent connectés, valorisés et encouragés à évoluer. »

Depuis plus de 60 ans, Home Hardware s'est forgé une réputation de détaillant parmi les plus fiables et les plus respectés au Canada, avec près de 1 000 magasins indépendants servant des communautés d'un océan à l'autre. Ce même état d'esprit axé sur la communauté s'étend à l'ensemble de l'organisation, où la collaboration, le respect et le succès partagé sont essentiels à l'expérience des membres de l'équipe.

Home Hardware continue d'investir dans des programmes qui soutiennent les membres de l'équipe tout au long de leur carrière, y compris des occasions d'apprentissage et de perfectionnement, des ressources en matière de bien-être, des programmes de soutien flexibles et des initiatives de reconnaissance.

« Nous croyons qu'investir dans nos employés renforce notre capacité à mieux soutenir nos marchands, nos clients et nos communautés partout au Canada », a déclaré M. Bryant. « C'est cet engagement envers les membres de notre équipe qui fait de Home Hardware un lieu de travail si spécial, et pourquoi tant de gens choisissent de bâtir de longues carrières enrichissantes avec nous. »

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Home, visitez le site https://homehardware.ca/fr/careers.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins, servant les communautés partout au pays. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

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