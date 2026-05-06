Le duo sélectionné va entreprendre une aventure d'un océan à l'autre pour célébrer les communautés et les magasins Home locaux partout au Canada

ST. JACOBS, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited a le plaisir d'annoncer que les influenceurs de voyage, Keith et Dev, ont été sélectionnés comme les pros du road trip canadien par excellence. Le duo gagnant a été choisi parmi des centaines de candidats dans tout le pays pour avoir la chance de voyager d'un océan à l'autre et découvrir les trésors cachés du Canada, les héros locaux et les magasins Home détenus par des marchands locaux qui contribuent à la construction du pays.

Les pros du road trip canadien (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Le voyage à travers le pays débutera le 29 mai 2026, à Victoria, en Colombie-Britannique, et se terminera le 2juillet2026, à St.John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, couvrant ainsi des milliers de kilomètres et des dizaines de communautés sur leur route. En tant que visages officiels du road trip canadien par excellence, Keith et Dev visiteront les magasins Home partout au pays, capturant et partageant les gens, les projets et les histoires qui rendent chaque magasin et les communautés qu'ils servent vraiment uniques. Leur parcours sera documenté au moyen de contenu captivant partagé sur le profil Instagram de HomeHardware, offrant aux Canadiens un aperçu des arrêts mémorables, des monuments locaux et des marchands Home passionnés qui servent fièrement leurs communautés.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'avoir l'occasion d'explorer le Canada et de rencontrer les gens qui le rendent si remarquable », a déclaré Keith. « Les marchands Home Hardware et les employés de magasin sont profondément enracinés dans les communautés à travers le pays, et nous avons hâte de les rencontrer en personne et de partager leurs histoires. »

À l'approche du road trip, Home Hardware a hâte de donner vie à ces histoires en mettant l'accent sur la reconnaissance des gens et des communautés qui sont au cœur de sa marque.

« Depuis le début, cette initiative visait à célébrer les gens, les lieux et les histoires des villes qui rendent notre pays si spécial », a déclaré Melanie Beatty, directrice, Marketing omnicanal, Home Hardware Stores Limited. « Keith et Dev ont parfaitement su capter cet esprit, et nous sommes ravis de les faire représenter Home Hardware alors qu'ils donnent vie à cette aventure d'un océan à l'autre. »

Home Hardware aimerait remercier les précieux partenaires qui soutiennent ce voyage : Scène+®, Choice Hotels Canada® et Toyota Canada, qui ont rendu possible le road trip canadien par excellence.

Les Canadiens peuvent suivre l'aventure de Keith et Dev et découvrir les histoires des communautés partout au pays en suivant le profil Instagram de Home Hardware tout au long de l'aventure.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins, servant les communautés partout au pays. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

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