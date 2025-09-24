ST. JACOBS, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited est fière de célébrer son partenariat de longue date avec Arbres Canada en soutenant des événements communautaires de plantation d'arbres dans 25 emplacements partout au pays.

Erin Evenson, marchande-propriétaire, et l'équipe du Watrous Home Hardware Building Centre se sont jointes aux membres du Comité des loisirs de Watrous et aux familles de l'Association de baseball mineur de Watrous pour planter des arbres afin de célébrer la Journée nationale de l'arbre. L'événement a eu lieu le 6 septembre au terrain de sport de Watrous, en Saskatchewan. (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) Logo de Abres Canada (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts (du 21 au 28 septembre 2025), les magasins Home participants s'associent à Arbres Canada, à des bénévoles locaux et à des partenaires municipaux pour planter des arbres indigènes dans des parcs, des cours d'école et des espaces communautaires partagés. Ces efforts soulignent l'engagement continu de Home Hardware envers la durabilité, le reboisement et la création de communautés plus saines.

« Depuis plus de 30 ans, nos marchands ont appuyé des initiatives environnementales dans les communautés où ils ont élu domicile », a déclaré Ian White, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Nous sommes honorés de poursuivre ce partenariat important avec Arbres Canada et de contribuer à un impact positif et durable. »

La relation de Home Hardware avec Arbres Canada a commencé en 1992. Depuis lors, plus de 30 000 arbres ont été plantés, contribuant ainsi à renforcer les canopées urbaines, à améliorer la qualité de l'air et à accroître la biodiversité dans tout le pays.

« Arbres Canada est très heureuse d'unir de nouveau ses forces avec Home Hardware pour rendre nos communautés plus vertes », a déclaré Nicole Hurtubise, directrice générale, Arbres Canada. « Leur leadership et leur soutien continus aident à donner vie aux projets locaux de plantation d'arbres et inspirent les autres à agir pour l'environnement. »

Pour en savoir plus sur le partenariat de Home Hardware avec Arbres Canada, visitez : homehardware.ca/charities

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a plus de 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada a travaillé sans relâche à la croissance du couvert forestier au Canada grâce à nos programmes de verdissement, nos recherches et nos efforts d'engagement. Nous sommes le seul organisme national à but non lucratif qui nous consacrons à la plantation et à l'entretien des arbres dans les milieux ruraux et urbains. Notre réputation en matière de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur forestier urbain, les partenaires d'affaires et les groupes communautaires nous permet d'engager les Canadiens dans la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année, contribuant au développement d'écosystèmes résilients et de communautés plus saines et plus vertes partout au Canada. Visitez arbrescanada.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez nous aider à planter les bons arbres aux bons endroits.

