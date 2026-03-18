Cette teinture transparente fabriquée au Canada s'inspire de la nature pour mettre en valeur le caractère intemporel du bois dans les espaces extérieurs

BURFORD, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro un entièrement détenue et fabriquée au Canada, a dévoilé sa Couleur de l'année 2026 pour l'extérieur : « Écorce » (WSBT02).

Couleur de l’année 2026 pour l’extérieur : « Écorce » (WSBT02). (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) Couleur de l’année 2026 pour l’extérieur : « Écorce » (WSBT02). (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) Logo de BeautiTone (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

«Écorce» est une teinture transparente aux accents chauds qui révèle la beauté du grain naturel du bois et rehausse les structures extérieures en bois,comme les terrasses, les pergolas, les remises, les clôtures et les parements. Formulée à partir de résines avancées et de pigments résistants aux rayons UV, «Écorce» est conçue pour résister aux conditions météorologiques difficiles, à l'écaillage et au fendillement, et offrir une protection fiable contre les dommages causés par l'humidité. À une époque où la culture est de plus en plus façonnée par l'artificiel, «Écorce» célèbre la beauté et la chaleur authentiques du bois naturel et s'inspire de la palette de la nature pour révéler les qualités uniques du bois.

«Conçue pour sublimer les espaces extérieurs en y insufflant une dose d'authenticité et un charme intemporel, «Écorce» est un hommage à la force tranquille de la forêt», a déclaré KristenGear, spécialiste en couleur et design graphique, division Peinture BeautiTone et produits de marque Home. «Avec Écorce, le grain du bois semble plus profond, la texture plus prononcée et la couleur indéniablement naturelle. Les entrepreneurs peuvent ainsi la recommander en toute confiance pour les projets qui exigent à la fois un impact visuel et une performance fiable à long terme.»

« Écorce » est un hommage aux imperfections de la nature. Sa formule transparente pénètre profondément le bois et en imprègne les fibres pour réduire l'infiltration d'eau et ralentir les effets du vieillissement, ce qui en fait une teinture idéale pour les terrasses très fréquentées et les surfaces extérieures exposées aux éléments.

Au-delà de son attrait visuel, « Écorce » favorise la longévité du projet grâce à son fini durable qui protège contre la décoloration due aux rayons UV, la formation de moisissure et les effets néfastes des cycles saisonniers de dilatation et de contraction. Cette teinte marque le virage pris par BeautiTone en 2026 vers le confort, l'authenticité et un design intentionnel.

Au cœur de la gamme de teintures Wood-Shield de BeautiTone, « Écorce », la Couleur de l'année 2026 pour l'extérieur, est une des nombreuses magnifiques teintures offertes dans une variété d'opacités. Conçue pour une application facile et une couverture uniforme, la teinture Wood-Shield de BeautiTone offre des résultats fiables tant pour les entrepreneurs professionnels que pour les bricoleurs exigeants, ce qui permet de respecter les échéanciers sans compromettre la protection. Pour plus d'inspiration en matière de couleurs, visitez Peinture BeautiTone, la marque de peinture au détail la plus populaire au Canada | Home Hardware.

La Couleur de l'année 2026 pour l'extérieur de BeautiTone est offerte en exclusivité dans les magasins Quincailleries Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. Pour plus d'information sur la couleur « Écorce » ou sur la palette Tendances de couleurs 2026, visitez le magasin de votre région ou le lien suivant : Couleur extérieure de l'année 2026 de BeautiTone | Home Hardware.

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Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Situé à Burford, en Ontario, le siège social de Home Hardware Stores Limited, Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home, figure parmi les usines de fabrication de peinture les plus modernes en Amérique du Nord. La Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures et teintures BeautiTone, ainsi qu'une vaste gamme de produits en aérosol. Les produits de marque BeautiTone sont fièrement fabriqués au Canada (avec des matériaux domestiques et importés) à Burford, en Ontario, et vendus exclusivement dans les magasins Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au Canada. Depuis 1980, BeautiTone fabrique des produits pour la maison et des peintures de qualité supérieure offerts dans les gammes Designer, Pure, Signature, Wood-Shield et PRO. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a plus de 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est une entreprise fièrement canadienne et le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillants de produits de rénovation domiciliaire au pays, avec ses plus de 1 000 magasins desservant les communautés de partout au pays. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de rénovation domiciliaire de qualité supérieure grâce à des conseils avisés et une compréhension approfondie des communautés desservies. Home Hardware Stores Limited est désignée parmi les entreprises les mieux gérées au Canada et reconnue comme un des meilleurs employeurs au Canada. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

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