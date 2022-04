Home Hardware et FlipGive lancent un programme de subvention pour aider à garder les enfants actifs

ST. JACOBS, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Home Hardware, le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, s'est associée à FlipGive, l'application la plus importante de récompenses d'achat pour les équipes en Amérique du Nord, pour lancer la subvention de contrepartie - Jouer plus. Conçue pour offrir du soutien aux jeunes athlètes partout au pays, des subventions de contrepartie de 75 000 $ seront offertes aux équipes sportives pour aider les enfants à rester actifs.

« Les marchands-propriétaires de Home Hardware ont depuis longtemps soutenu leur communauté par des commandites et des contributions locales pour les jeunes sportifs », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Ce programme s'appuie sur ces efforts et sur notre engagement à éliminer les obstacles pour que les jeunes puissent jouer aux jeux qu'ils aiment. »

Présenté par Home Hardware, le programme de Subvention de contrepartie - Jouer plus invite les équipes de jeunes sportifs au Canada à s'inscrire sur FlipGive, une application facile à utiliser conçue pour aider les parents des jeunes sportifs à réduire le coût associé au jeu en magasinant des articles qu'ils achètent déjà auprès de plus de 700 marques. Les 250 premières équipes à récolter 100 dollars recevront une subvention de contrepartie de 100 dollars.

« Le bienfait des activités sportives et récréatives dans la vie d'un enfant n'a pas de prix. Nous visons à éliminer les obstacles d'accès aux sports en réduisant les coûts de jeu », a déclaré Mark Bachman, cofondateur et chef de la direction de FlipGive. « L'engagement de Home Hardware envers la subvention de contrepartie - Jouer plus aidera à combler cette lacune afin que les familles partout au Canada puissent continuer à jouer et à dépenser moins. »

La subvention de contrepartie - Jouer plus est proposée aux équipes de jeunes sportifs partout au Canada et sera distribuée dans le cadre de deux programmes. Les subventions de contrepartie printemps-été totalisant 25 000 $ seront disponibles du 18 avril au 8 juillet 2022 et les subventions de contrepartie automne-hiver totalisant 50 000 $ seront disponibles du 8 août au 2 décembre 2022.

Il s'agit du deuxième programme de subvention de contrepartie de Home Hardware en partenariat avec FlipGive. La subvention de contrepartie - Retour au sport de 2021 de Home Hardware a versé 70 000 $ en contributions équivalentes pour aider plus de 500 équipes de jeunes sportifs à reprendre le sport après avoir été forcés d'arrêter en raison de la pandémie mondiale.

Pour en savoir plus sur la subvention de contrepartie - Jouer plus et comment faire une demande, visitez le site www.flipgivegrants.com/playmore/canada-french.

À PROPOS DE FLIPGIVE

Fondée en 2016, FlipGive propose aux équipes de jeunes sportifs des outils gratuits pour gagner et gérer de l'argent afin qu'elles puissent jouer plus et dépenser moins. De l'avant-saison à l'après-saison, les équipes font des achats et accumulent des remises en argent sur les dépenses, gèrent leurs opérations bancaires et leur budget, collectent les paiements de frais et plus encore. Des équipes partout en Amérique du Nord ont gagné 30 millions de dollars, et ce n'est pas fini. FlipGive est une société certifiée « B Corp ». Pour en savoir plus, visitez le site flipgive.com.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

Renseignements: [email protected]