Le Essex Home Hardware Building Centre dans le sud-ouest de l'Ontario remporte le prix Walter J. Hachborn du Magasin de l'année

TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited a fièrement annoncé les gagnants des prix « Marchand par excellence » annuels lors de l'événement des Retrouvailles 2025 à Toronto. Le plus grand honneur de la soirée, le prix Walter J. Hachborn du Magasin de l'année, a été remis au Essex Home Hardware Building Centre à Essex, en Ontario.

Le prix du magasin de l'année reconnaît le magasin Home qui honore le mieux les valeurs sur lesquelles Home Hardware a été cofondée par Walter J. Hachborn il y a 60 ans : valeur, service et fiabilité. L'équipe Essex a également reçu le prix du meilleur Centre de rénovation Home Hardware - Région du Centre. Les marchands-propriétaires Brent Seguin, Kimberly Seguin-Gauthier et leur père, Larry Seguin étaient présents pour accepter le prix au nom du magasin.

« Cet honneur est le point culminant d'une année inoubliable pour notre famille et nos magasins alors que nous célébrons 60 ans de service dans nos communautés », a déclaré Kimberly Seguin-Gauthier, marchande-propriétaire, Essex Home Hardware Building Centre. « Peu importe à quel point nous avons grandi, notre cœur est toujours dans cette petite ville, un esprit qui nous relie à notre communauté. »

Les racines de la famille Seguin dans le commerce de détail remontent à quatre générations. La grand-mère de Larry a d'abord dirigé un magasin d'alimentation dans la région, fournissant la base à son père, Arthur, pour collaborer avec Walter J. Hachborn de Home Hardware en 1965. À la fin des années 1980, Larry a élargi l'entreprise, accueillant Brent et Kimberly, qui perpétuent maintenant fièrement la tradition familiale.

« La famille Seguin illustre ce que signifie faire partie de la famille Home Hardware », a déclaré John Pierce, Chef des opérations au détail de Home Hardware Stores Limited. « Leur leadership, leur dévouement envers leur équipe et leur engagement envers leur communauté représentent le meilleur de notre marque. Nous sommes ravis de leur remettre le prix du magasin de l'année de cette année. »

Le prix Walter J. Hachborn du Magasin de l'année est l'un des 18 prix remis lors des Retrouvailles 2025. Home Hardware est honorée de reconnaître les magasins partout au Canada pour leur excellence dans le domaine du commerce de détail et leur contribution exceptionnelle à leurs communautés.

PRIX « MARCHAND PAR EXCELLENCE »

Tous les lauréats des prix « Marchand par excellence » démontrent la performance solide de leurs personnels, la supériorité de leurs services à la clientèle, l'excellence de leurs présentations intérieures et extérieures du magasin et leur participation active au sein de leurs communautés.

Toutes nos félicitations vont au Essex Home Hardware Building Centre et aux magasins suivants, tous lauréats des prix « Marchand par excellence » :

Prix « Relations publiques / Public Relations » Paul Straus : Coutts Home Hardware - Forestburg, Alberta

Meilleur magasin Home Furniture : Beck's Home Furniture and Appliances - Montague, Île-du-Prince-Édouard

Meilleur magasin Home Hardware :

Fennell & Gage Home Hardware - Hamilton, Ontario (Centre)

Kinlock Home Hardware - Stratford, Île-du-Prince-Édouard (Est)

Nowco Home Hardware - Lacombe, Alberta (Ouest)

Quincaillerie Home Hardware - Aylmer - Gatineau, Québec (Québec)

Meilleur Centre de rénovation Home :

Home Building Centre - Lindsay - Lindsay, Ontario (Centre)

Blackville Home Building Centre - Blackville, Nouveau-Brunswick (Est)

Winnipeg Beach Home Building Centre - Winnipeg Beach, Manitoba (Ouest)

Nadeau Materiaux de Construction Inc. - Cap-d'Espoir, Québec (Québec)

Meilleur Centre de rénovation Home Hardware :

Essex Home Hardware Building Centre - Essex, Ontario (Centre)

Bennett's Home Hardware Building Centre - Goulds, Terre-Neuve (Est)

Meadow Lake Home Hardware Building Centre - Meadow Lake, Saskatchewan (Ouest)

Renomax Roberval - Roberval, Québec (Québec)

Meilleur Jeune détaillant :

Wellesley Home Centre, Jamie Kuepfer - Wellesley, Ontario (Centre)

Richibucto Home Hardware Building Centre, Julien Richard - Richibucto, Nouveau-Brunswick (Est)

Carlyle Home Hardware, Katie Gavelin - Carlyle, Saskatchewan (Ouest)

Jean Denis, Limitée, Félix-Antoine Moisan - Saint-Raymond, Québec (Québec)

