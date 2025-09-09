BURFORD, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - BeautiTone, la première marque de peinture entièrement canadienne fabriquée au Canada, a dévoilé sa couleur de l'année 2026, « Muse » (TR26-4-3). S'inspirant de la profondeur de l'art classique, « Muse » est une teinte terreuse et raffinée qui apporte une touche d'élégance naturelle et équilibrée aux espaces intérieurs.

Plus qu'une simple couleur, « Muse » offre un voyage sensoriel, apportant un sentiment de profondeur et de raffinement discret à n'importe quel espace.

'Muse' (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) BeautiTone (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) 'Doux laurier' et 'Muse' (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Fondée sur l'influence historique, mais soigneusement repensée pour les espaces contemporains, la palette de cette année invite à l'exploration de pigments d'inspiration rétro qui rendent hommage à l'art des peintres classiques, a déclaré Kristen Gear, spécialiste de couleurs et graphiste, peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Elle nous encourage à retracer les coups de pinceaux intemporels tout en tournant notre regard vers l'avenir en toute confiance. »

Au cœur de la palette des tendances de couleur 2026 de BeautiTone, « Muse » est l'une des sept teintes accompagnées de quatre teintes neutres. Parmi les autres nuances remarquables, on retrouve « Décadent », un rouge riche en enveloppant avec une élégance rétro; « Terracotta », une teinte de terre dorée par le soleil et adoucie par le temps; et « Doux laurier », un vert élégant imprégné de souvenirs impérissables.

« La palette des tendances de couleurs 2026 s'éloigne des tendances éphémères, offrant des couleurs intemporelles aux significations profondes », a déclaré Gear. « Chaque nuance est conçue pour aider les gens à créer des espaces qui semblent intentionnels, expressifs et uniques. C'est une invitation à créer un style personnel avec authenticité et intention. »

La couleur de l'année et la palette intégrale des tendances de couleurs de 2026 de BeautiTone sont disponibles en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. « Muse » et les autres couleurs tendance sont offertes dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

LES MÉDIAS PEUVENT TÉLÉCHARGER DES IMAGES EN HAUTE RÉSOLUTION ICI.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de la division Peinture BeautiTone et produits de marque Home de Home Hardware Stores Limited se trouvant à Burford, en Ontario, celle-ci est l'une des installations de fabrication de peinture parmi les plus modernes en Amérique de Nord. La division Peinture BeautiTone et produits de marque Home distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures et les teintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol. Fabriquée avec fierté au Canada (avec des matières canadiennes et importées) à Burford, en Ontario, BeautiTone est vendue en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au Canada. BeautiTone produit de la peinture et des produits pour la maison de première qualité disponibles dans ses séries Designer, Pure, Signature, Wood-Shield et PRO depuis 1980. Pour en savoir plus sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a plus de 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]