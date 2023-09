ST. JACOBS, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Home Hardware Stores Limited et ses marchands-propriétaires partout au pays se joignent à Arbres Canada pour célébrer la Journée nationale de l'arbre en participant à des événements de plantation d'arbres communautaires à l'échelle nationale.

Cette année, l'initiative de plantation d'arbres communautaires de Home Hardware verra 24 magasins Home dans neuf provinces contribuer à la croissance et à l'enrichissement de leurs communautés en plantant des arbres, à partir de cette semaine avec la Semaine nationale de l'arbre et des forêts et jusqu'à l'automne.

« Année après année, nous sommes inspirés par l'engagement de nos marchands à rassembler leurs communautés dans des moments de responsabilité sociale partagée », a déclaré Kevin Macnab, chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Depuis 31 ans, Home Hardware Stores Limited travaille avec Arbres Canada pour planter des arbres et bâtir de magnifiques communautés canadiennes qui seront appréciées par des générations à venir. »

Home Hardware Stores Limited est un fier partenaire d'Arbres Canada depuis 1992. Au fil des ans, les marchands Home Hardware ont rassemblé des milliers de bénévoles pour planter plus de 30 000 arbres matures dans les écoles, les parcs communautaires, les aires de conservation et les espaces qui nécessitent une restauration à la suite de feux de forêt, de tornades et d'autres événements liés aux conditions météorologiques.

« L'initiative de plantation d'arbres communautaires de Home Hardware incarne véritablement l'esprit de la Journée nationale de l'arbre - En se rassemblant pour planter des arbres où ils vivent et travaillent, les marchands de partout au Canada prennent des mesures pour laisser un héritage qui profitera à ces communautés maintenant et pour les années à venir », déclare Nicole Hurtubise, chef de la direction d'Arbres Canada.

En 2023, les magasins suivants organiseront des Plantations d'arbres communautaires :

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.ca.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme national à but non lucratif qui se consacre à la plantation et à l'entretien des arbres dans les milieux ruraux et urbains dans toutes les provinces du pays. Nous aidons à la croissance de la canopée du Canada par l'entremise de nos programmes, de nos recherches et de nos efforts d'engagement, ainsi qu'en offrant des subventions aux communautés et aux écoles. Nous collaborons avec un réseau d'experts de l'industrie, d'universitaires et d'autres organismes sans but lucratif afin d'approfondir les connaissances de la communauté et d'aider les municipalités à planifier et à maintenir la canopée locale. Arbrescanada.ca/

