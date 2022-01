« Nous sommes honorés d'être reconnus comme offrant la meilleure expérience client en magasin dans la catégorie de la quincaillerie et nous sommes flattés d'avoir été choisis par notre précieuse clientèle », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Offrir un service exceptionnel, des produits de qualité à des prix abordables et une expérience de magasinage remarquable : voilà ce que nos marchands-propriétaires indépendants visent à fournir dans nos près de 1 100 magasins à travers le pays. Qu'il s'agisse de choisir les matériaux appropriés pour un projet de rénovation ou les bons outils pour une réparation d'urgence, les clients savent qu'ils trouveront des employés compétents et amicaux qui sont prêts à les aider dans leur magasin Home Hardware local. »

« Depuis plus de dix ans, l'étude WOW de Léger met en vedette des détaillants qui se surpassent afin de fournir à leurs clients la meilleure expérience en magasin en fonction des commentaires des récents clients. Cette année, Home Hardware est chef de file parmi les détaillants de l'Ontario dans la catégorie de quincaillerie », a déclaré Luc Dumont, vice-président, Insight, Léger. « La pandémie de COVID-19 a présenté de nombreux défis pour le secteur de la vente au détail. Alors que les consommateurs retournent magasiner en magasin, il est plus important que jamais de fournir une excellente expérience client en magasin. »

En partenariat avec le Conseil canadien du commerce de détail, l'étude WOW de Léger a évalué la performance de 153 détaillants de l'Ontario dans 20 secteurs différents. Chaque détaillant a été évalué par une moyenne de 300 clients qui ont récemment visité le magasin du détaillant. Ces clients ont été sondés sur 20 dimensions clés, notamment la courtoisie, la compétence et la disponibilité du personnel; l'efficacité à la caisse; l'importance accordée aux clients; le sentiment d'appartenance; la qualité et la variété des produits; la compétitivité des prix; l'aménagement et l'ambiance en magasin; la proximité et l'attrait extérieur.

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

