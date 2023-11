TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Home Depot Canada lance sa 15e campagne de financement semestrielle Le projet Porte orange, qui vise à lutter contre l'itinérance chez les jeunes dans les collectivités canadiennes. Depuis la création du programme en 2009, la Fondation Home Depot Canada a amassé plus de 18 millions de dollars pour les jeunes au pays, avec l'espoir d'amasser 900 000 $ en cette période des Fêtes.

«L'itinérance est l'un des problèmes sociaux les plus urgents auxquels les jeunes Canadiens font face en ce moment, et maintenant plus que jamais, ils ont besoin de notre aide», a déclaré Pamela O'Rourke, présidente du conseil d'administration de la Fondation Home Depot Canada et vice-présidente, Marchandisage, chez Home Depot Canada. «Actuellement, on compte au pays près de 40 000 jeunes sans-abri ou à risque de le devenir. Ils ont besoin de notre soutien afin de trouver un endroit sûr où vivre, d'accéder à des services et de se bâtir un avenir meilleur. C'est pourquoi Le projet Porte orange est si important.»

Commençant le 28 novembre, à l'occasion de Mardi je donne, et se terminant le 17 décembre, la campagne de financement Le projet Porte orange de la Fondation Home Depot Canada collaborera avec des organismes de bienfaisance locaux dans les 182 magasins afin d'appuyer des initiatives en cours visant à offrir des logements sécuritaires et stables et à enseigner des compétences nécessaires à la vie quotidienne dans le but d'aider les jeunes à se sortir de l'itinérance. L'entreprise couvrira tous les frais administratifs liés à la campagne, pour faire en sorte que chaque dollar amassé reste dans la collectivité. De plus, les associés participeront activement et pourront ainsi contribuer concrètement aux efforts qui sont déployés pour la collectivité. La Fondation a récemment établi un nouvel objectif de collecte de 125 millions de dollars d'ici 2030. Cette campagne, entre autres, soutient directement cet objectif.

Itinérance chez les jeunes au Canada *

Chaque année, on compte de 35 000 à 40 000 jeunes Canadiens sans-abri.

Un Canadien sur cinq en situation d'itinérance est un jeune.

sur cinq en situation d'itinérance est un jeune. Parmi les jeunes sans-abri, 29 % affirment appartenir à la communauté LGBTQ2IA+, 28 % à une communauté racialisée, et 31 % à une communauté autochtone.

* Source : Coalition Vers un chez-soi Canada

Les dons peuvent être faits dans tous les magasins Home Depot Canada et sur le site leprojetporteorange.ca jusqu'au 17 décembre 2023.

