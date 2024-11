TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Home Depot Canada a annoncé qu'elle amasserait plus de 11 millions de dollars d'ici la fin de 2024 afin d'appuyer sa mission, qui est d'aider les jeunes en situation d'itinérance.

La Fondation Home Depot Canada compte amasser plus de 11 millions de dollars d’ici la fin de 2024 pour lutter contre l’itinérance chez les jeunes (Groupe CNW/The Home Depot of Canada Inc.)

«Nos efforts sont axés sur ce problème croissant, mais toujours sous-financé, qui touche chaque année de 35 000 à 40 000 jeunes au Canada», a déclaré Doug Graham, président du conseil d'administration, Fondation Home Depot Canada, et vice-président, Commerce électronique et Marketing, chez Home Depot Canada. «Nous restons déterminés à soutenir cette cause et nous continuerons de sensibiliser et d'informer la population sur la question, et ce, dans le but de briser le cycle de l'itinérance et d'offrir le soutien nécessaire aux jeunes et aux familles.»

Cette année, la Fondation a pu observer une amélioration des résultats de la collecte de fonds grâce au soutien de ses partenaires, des associés internes et des collectivités. Des programmes comme la campagne de financement Le projet Porte orange du printemps, appuyé par les associés et les clients, et des événements comme le gala printanier et le tournoi de golf caritatif, appuyés par nos partenaires fournisseurs, ont permis de recueillir des sommes importantes, ce qui a permis à la Fondation de se rapprocher de son objectif de recueillir 125 millions de dollars d'ici 2030 pour soutenir les jeunes sans-abri ou à risque de le devenir au Canada.

Le programme de bénévolat Équipe Depot de la Fondation vient aussi en aide aux organismes dédiés à la prévention de l'itinérance chez les jeunes et à la lutte contre celle-ci. Par l'entremise d'Équipe Depot, des associés participent activement à des projets communautaires visant à rénover et à réparer des refuges, des logements et des centres qui offrent aux jeunes vulnérables des endroits sécuritaires où vivre. En collaboration avec les clients et les associés, la Fondation Home Depot Canada investit plus de 10 millions de dollars par année dans 186 organismes de bienfaisance venant en aide aux jeunes partout au Canada afin de s'assurer que ces services essentiels continuent de soutenir les personnes dans le besoin.

Du 12 novembre au 22 décembre 2024, rendez-vous au magasin Home Depot Canada de votre région pour faire un don dans le cadre de la campagne de financement Le projet Porte orange, qui soutient des organismes de bienfaisance locaux venant en aide aux jeunes partout au pays. Pour la première fois, la Fondation égalera le montant total des dons récoltés lors de la journée Mardi je donne, le 3 décembre 2024.

Dans le cadre de la campagne, la Fondation s'est associée pour une quatrième année à l'organisme Chez Toit afin de lutter contre l'itinérance chez les jeunes au Canada en vendant des tuques emblématiques. Les fonds recueillis permettront de donner des subventions communautaires pour la rénovation de logements à prix abordable pour les jeunes à risque. Les dons peuvent être effectués dans n'importe quel magasin Home Depot au Canada ou en ligne sur leprojetporteorange.ca.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Par l'entremise de partenariats communautaires, elle s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les jeunes et de favoriser le changement. Elle s'est engagée à investir 125 millions de dollars d'ici 2030. L'engagement de la Fondation misera principalement sur le changement systémique grâce à des investissements visant à atteindre trois objectifs stratégiques : fournir un logement stable à davantage de jeunes, offrir un soutien communautaire complet et mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site homedepot.ca/fondation.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. À la fin du second trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 340 magasins de détail et de plus de 760 succursales aux États-Unis (l'ensemble des 50 États), dans le District de Columbia, à Puerto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 465 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.