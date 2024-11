TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Home Depot Canada a annoncé aujourd'hui les gagnants de ses prix de l'innovation annuels, qui soulignent les produits ayant transformé le domaine de la rénovation résidentielle. Les gagnants de cette année représentent une gamme d'innovations dans diverses catégories, offrant des avantages inégalés aussi bien aux clients du Service Pro qu'aux clients bricoleurs.

Les gagnants des prix de l'innovation de 2024 sont les suivants.

Gagnant du prix général : batterie M18 FORGE de Milwaukee

La nouvelle batterie M18 FORGE offre une puissance 50 % supérieure à celle des batteries M18 à rendement élevé de même intensité en ampères-heures. Grâce à des processus de fabrication et d'électricité novateurs, la batterie FORGE accélère et augmente la capacité d'exécution de l'outil M18 pour la réalisation de travaux exigeants. Conçue pour être jumelée au nouveau super chargeur M18, cette batterie se recharge six fois plus vite qu'avec le chargeur rapide M18 grâce à la technologie de refroidissement à haute vitesse. Tous les modèles de batterie FORGE ont une gestion thermique avancée qui les protège contre l'eau et les débris.

Deuxième place : ensemble laveuse-sécheuse WashCombo de LG

L'ensemble laveuse-sécheuse WashCombo de LG peut laver et sécher une charge de 10 lb en seulement deux heures. Grâce à sa technologie de thermopompe permettant d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie, l'ensemble est muni d'une installation sans évent et d'une prise de courant de 120 V pour pouvoir être placé n'importe où dans la maison. Ce n'est pas tout : la technologie de détection de charge par intelligence artificielle détermine automatiquement la composition d'une brassée et sélectionne le cycle optimal pour vous.

Troisième place : planche pour terrasse Stella-Jones et TimberTech en PVC

Les planches pour terrasse en PVC sont couvertes par une garantie à vie et une garantie de 50 ans contre les taches et la décoloration, alors que les garanties dans ce secteur sont en général de 25 ans. De plus, les planches pour terrasse en PVC restent 30 degrés plus fraîches au toucher et offrent une traction supérieure de 40 %.

«Nos clients font confiance à Home Depot Canada pour se procurer des produits novateurs de haute qualité qui répondent à leurs besoins et les aident à réaliser leurs projets. Nous sommes fiers de l'innovation et de la collaboration dont nos fournisseurs font preuve dans l'industrie de la rénovation résidentielle, ce qui nous permet d'offrir un rapport qualité-prix exceptionnel à nos clients bricoleurs et aux clients du Service Pro.» - Jim Recore, vice-président, Marchandisage, chez Home Depot Canada

Des fournisseurs partenaires exceptionnels dans chaque catégorie de marchandisage ont également été reconnus comme partenaires de l'année.

Électroménagers : LG

LG Matériaux de construction : Sika

Sika Électricité : Schneider Electric

Schneider Electric Revêtements de sol : Dal Tile

Dal Tile Quincaillerie : Weiser

Weiser Cuisines et salles de bains : Pfister

Pfister Luminaires : Feit Electric

Feit Electric Bois d'œuvre : Porcupine Wood Products

Porcupine Wood Products Menuiserie : Moulure Alexandria

Moulure Alexandria Centre de jardinage extérieur : S. Boudrias Inc.

S. Boudrias Inc. Articles pour l'extérieur et de nettoyage : RYOBI

RYOBI Peinture : Henkel

Henkel Plomberie : Rain Bird

Rain Bird Outils à moteur : Milwaukee

Rangement : Great Star

En plus de mettre l'accent sur les produits les plus novateurs, Home Depot Canada a également remis à Bennett Tools le prix du partenaire de l'année en matière d'environnement, à Peak le prix du partenaire de l'année en commerce électronique, à Milwaukee le prix du partenaire de l'année en marketing et à Logistic Transportation Ltd le prix du partenaire de l'année de la chaîne d'approvisionnement.

