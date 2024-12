Home Depot accueillera le tournoi sur son sol en tant que partenaire officiel du tournoi

Le détaillant proposera des activations dans les stades et les FIFA Fan Festivals, des collaborations avec des fournisseurs et de l'hospitalité, tout en impliquant ses associés dans des activités bénévoles

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la plus ouverte de l'histoire, avec 48 nations et 104 matches répartis entre le Canada , le Mexique et les États-Unis, où les magasins Home Depot sont implantés

TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La FIFA et Home Depot s'associent pour faire vibrer toute l'Amérique du Nord au rythme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. En tant que plus grand détaillant en matière de rénovation résidentielle, avec des magasins au Canada, au Mexique et aux États-Unis, Home Depot sera Partenaire officiel - Détaillant en matière de rénovation résidentielle pour le continent.

S'appuyant sur l'histoire du détaillant qui accompagne de multiples événements sportifs, les fans vivront des expériences uniques dans des espaces « aménagés par Home Depot » au sein des FIFA Fan Festivals et des stades. Home Depot fera également vivre l'expérience de la Coupe du Monde à ses associés et à ses clients en leur offrant la possibilité de participer à des activations avant et pendant l'édition 2026.

« C'est incroyable d'être le détaillant en rénovation résidentielle qui agira à titre de Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™! Nous avons hâte d'accueillir nos clients, nos partenaires et nos associés », a déclaré Doug Graham, vice-président, Commerce électronique et Marketing, chez Home Depot Canada. « Au-delà d'une simple commandite, nous voyons là une occasion d'unir les collectivités où nous vivons et travaillons dans la célébration du plus gros événement sportif jamais vu. »

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Home Depot en tant que Partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. L'engagement de Home Depot en faveur de l'innovation et des communautés résonne avec les valeurs d'inclusivité et d'engagement de la FIFA au niveau mondial. Alors que nous nous préparons à la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de l'histoire, avec 48 nations présentes, ce partenariat permettra d'offrir des activités uniques pour les fans, ainsi qu'un engagement significatif envers les clients et les associés de Home Depot à travers le continent ».

Grâce à son réseau Orange Apron Media, des fournisseurs partenaires sélectionnés pourront participer à diverses activations autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux côtés de Home Depot.

Home Depot exploite 2 345 magasins au Canada, au Mexique et aux États-Unis et emploie plus de 465 000 personnes.

Home Depot est le plus grand détaillant en matière de rénovation résidentielle au monde. À la fin du troisième trimestre, la marque exploitait 2 345 magasins et plus de 760 succursales dans les 50 États américains, le District de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, dix provinces canadiennes et le Mexique. La société emploie environ 465 000 personnes. Les actions de Home Depot sont cotées à la Bourse de New York (NYSE: HD) aux indices Dow Jones Industrial Average et S&P 500.

Pour en savoir plus sur la Coupe du Monde de la FIFA™, rendez-vous sur FIFA.com/WorldCup.

