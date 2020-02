Home Depot Canada embauchera 5 500 nouveaux associés

Que les personnes en recherche d'emploi soient étudiants, qu'ils commencent une nouvelle carrière ou qu'ils aiment simplement interagir avec les gens, l'entreprise recrute afin de pourvoir des postes à temps plein, à temps partiel et saisonniers. Elle cherche entre autres des associés de nuit, des associés aux ventes, des caissiers, des associés spécialisés et des superviseurs. Pour aider les associés à s'adapter rapidement, Home Depot Canada offre plus d'un million d'heures de programmes de formation innovants chaque année.

« Notre équipe possède un ensemble de valeurs clés partagées par quatre générations d'associés travaillant dans nos magasins, déclare Jeff Kinnaird, président de Home Depot Canada. Nous sommes fiers de notre diversité et de l'expérience, des compétences et des talents individuels qui renforcent notre service à la clientèle et reflètent les 182 communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons .»

Les candidats intéressés peuvent simplement envoyer le message texte « HD Emplois » au 97211 pour postuler, visiter les prochaines foires de recrutement qui se tiendront en magasin partout au pays ou postuler en ligne à careershomedepot.ca/fr.

En bref

Plus de 75 % des directeurs de magasin de Home Depot Canada ont commencé comme associés horaires.

Les employés à temps plein et à temps partiel admissibles ont accès à des avantages sociaux concurrentiels, qui comprennent un régime de soins de santé et de soins dentaires payé par l'entreprise, des programmes de participation aux bénéfices, un programme de remboursement des droits de scolarité et des programmes d'aide aux associés.

Donner en retour est l'une des huit valeurs principales et grâce à Équipe Depot, les associés peuvent consacrer bénévolement plus de 60 000 heures chaque année à des projets communautaires ou à des partenaires de la Fondation Home Depot Canada, laquelle se voue à contribuer à prévenir et à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes au Canada .

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant du monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. L'entreprise compte 2 291 magasins de détail dans 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l'exercice financier de 2018, Home Depot a enregistré des ventes totalisant 108,2 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice de 11,1 milliards de dollars. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.

Renseignements: Rosalie Lavoie, [email protected], 514-244-5277

Liens connexes

http://www.homedepot.com