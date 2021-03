« Ma grand-mère m'a toujours enseigné la valeur des vêtements à la confection recherchée, et l'art de bien s'habiller », nous dit Jordan Alexander. « J'ai des souvenirs impérissables à me promener dans les allées de Holt Renfrew, gobant ses fabuleuses astuces mode. Elle est tout à fait originale et m'a instauré un fort sens d'expression de soi axée sur l'indépendance. Nous pouvons difficilement croire que je fais partie de la campagne de Holt Renfrew! »

Le thème de la campagne printanière de Holt Renfrew est Permettre l'expression de soi, une célébration de la mission actualisée du détaillant : Permettre l'expression de soi et susciter un changement positif. La vidéo présente également un groupe de danseurs canadiens, filmés en studio devant des projections de points d'intérêt et de scènes de nature de Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver. Les danseurs représentent diverses disciplines et incluent : Esabelle Chen (Montréal), Kim Gingras (Montréal), Jay Musodi (Vancouver), Nneoma Oguejiofor (Toronto), Manushi Patel, (Toronto), Jordan Phouttharah (Toronto), Cameron Wilson (Toronto) et Jera Wolfe (Toronto).

Les clients de Holt Renfrew à l'échelle du Canada peuvent également participer à la campagne printanière en syntonisant un événement en direct sur le canal Instagram de Holt Renfrew où se déroulera une conversation avec Jordan Alexander et Tyrone Edwards, cochef d'antenne, d'ETALK de CTV, le dimanche 14 mars à 19 h HE.

