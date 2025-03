LAS VEGAS, 28 mars 2025 /CNW/ - Hollyland , un important fournisseur de solutions audiovisuelles professionnelles, s'apprête à voler la vedette au salon NAB 2025, qui aura lieu du 5 au 9 avril à Las Vegas. Aux kiosques N572 et N2471 , les participants auront l'occasion de découvrir un éventail de lancements de produits à venir ainsi que plusieurs produits populaires qui ont fait de Hollyland un chef de file en matière d'imagerie professionnelle et de technologies de communication.

L'un des points saillants sera le Pyro 5, un appareil tout-en-un de pointe qui combine la transmission, la réception et la surveillance sans fil avec un écran élégant de 5,5 po. Entièrement compatible avec la série Pyro, cet appareil prend en charge la transmission de signaux, de un à quatre, les capacités de contrôle des caméras et l'enregistrement de fichiers proxy pour des flux de travail de production polyvalents.

Une autre version très attendue est un émetteur sans fil convivial basé sur des applications qui transforme les téléphones intelligents en outils de surveillance vidéo avec un support d'entrée allant jusqu'à 4K30. Cette innovation intègre le stockage SD interne pour l'enregistrement des fichiers proxy. De plus, elle permet le partage continu de contenu en temps réel directement à partir d'emplacements de tournage au moyen de plateformes de médias sociaux ou d'appareils infonuagiques.

Le SE Pro de Solidcom a reçu des mises à jour clés pour améliorer son rendement dans les contextes de communication professionnelle. Le nouveau modèle prend maintenant en charge jusqu'à 11 utilisateurs simultanés, contre 9 auparavant, et offre une plage de transmission étendue pouvant atteindre 400 m.

Un nouveau système d'interphone sans fil à haute capacité sera également lancé au salon NAB. Équipé de fonctionnalités de station centrale, d'unités RRU, d'un système de commande pouvant prendre en charge 50 utilisateurs sur de multiples canaux et d'une compatibilité de réseau audio Dante (4x4), il établit de nouvelles normes pour la collaboration à grande échelle.

Un microphone professionnel sans fil, conçu pour optimiser l'efficacité des flux de travail professionnels et favoriser une utilisation sans effort, dont le lancement est prévu bientôt, sera disponible pour des essais lors du salon. Ce microphone est conçu pour un confort prolongé toute la journée et offre un son ultra-sensible alimenté par une technologie de pointe de 32 bits.

Hollyland présentera une autre innovation clé lors du salon, VenusLiv Air, une caméra de pointe dotée d'une technologie de diffusion en continu en direct alimentée par des algorithmes exclusifs sur écran vert qui correspondent aux normes de pointe de l'industrie. Il comprend une reconnaissance intelligente des scénarios et des réglages automatiques des paramètres, éliminant ainsi le recours à une expertise technique. La fonction de suivi axé sur l'IA améliore davantage l'expérience en permettant un cadrage automatique reposant sur les gestes de la main ou la reconnaissance faciale, assurant des diffusions fluides et dynamiques.

En plus de présenter ces produits révolutionnaires, le kiosque de Hollyland promet des activités captivantes, comme des démonstrations de produits en direct qui recréent des scènes cinématographiques avec une conception sonore immersive, des perspectives d'experts de l'industrie Blake Ridder et Justin Porter, et des jeux interactifs où des prix attendent les participants privilégiés.

Pour en savoir plus sur la présence de Hollyland au salon NAB 2025 ou sur son portefeuille novateur qui façonne les flux de travail modernes de création de contenu à l'échelle mondiale, rendez-vous aux kiosques N572 et N2471 au Las Vegas Convention Center, du 5 au 9 avril.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes de communication sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs et les microphones sans fil. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. Elle a mis en place un réseau de vente couvrant environ 120 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux d'exploitation localisés dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , la page Facebook de Hollyland , et la page Instagram de Hollyland .

