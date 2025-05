SHENZHEN, Chine, 27 mai 2025 /CNW/ -- Hollyland lance le LARK MAX 2, un système de microphone sans fil à chaîne complète de 32 bits révolutionnaire, conçu pour établir une nouvelle norme en matière de capture sonore professionnelle. Intégrant cinq innovations révolutionnaires lancées pour la première fois, y compris la surveillance sans fil à faible latence, l'enregistrement flottant 32 bits, l'annulation du bruit pilotée par l'IA, la conception en clip à effet hover et le revêtement nano Excimer, le LARK MAX 2 vise à répondre aux besoins changeants de la production de contenu professionnel dans des environnements dynamiques.

Innovations de pointe dans la technologie audio

À l'avant-garde des fonctions avancées du LARK MAX 2 se trouve la capacité de surveillance audio sans fil à faible latence, qui utilise une technologie anti-interférence à sauts de fréquence de 2,4 GHz. Cela garantit un son stable et limpide avec une dynamique riche, atteignant une latence ultrafaible de seulement 20 ms (TX à RX).

De plus, le LARK MAX 2 offre une qualité audio sans perte de qualité de diffusion avec un enregistrement flottant intégré de 32 bits et un traitement à liaison complète, offrant une durée d'enregistrement impressionnante allant jusqu'à 14 heures. L'intégration de la technologie de réduction du bruit de l'IA élimine efficacement les sons indésirables comme le bruit du vent, la circulation et la réverbération de la pièce avec un niveau de distorsion inférieur à 1 %. Ce processus comprend la collecte d'une gamme diversifiée de sources de bruit, qui sont ensuite analysées par des algorithmes d'IA pour être identifiées. La profondeur de réduction du bruit est finement réglable, ce qui permet des niveaux allant jusqu'à 25 dB sans nécessiter de post-traitement.

Pour une intégration transparente dans les flux de travail de production, le LARK MAX 2 est doté d'un système de code de temps au niveau du cadre intégré qui synchronise les enregistrements vidéo et audio au moyen de sorties 3,5 mm et UAC. Cela assure un alignement parfait entre les images de la caméra et le son interne, ce qui permet de gagner un temps précieux pendant la postproduction. De plus, les 4 émetteurs et 1 récepteur novateurs permettent une utilisation simultanée par de multiples utilisateurs, répondant à divers scénarios comme les entrevues de groupe ou les diffusions en direct. Avec une autonomie de batterie impressionnante allant jusqu'à 36 heures et une autonomie opérationnelle de 1 115 pi, le LARK MAX 2 assure une capture audio de qualité ininterrompue.

Conception légère pour une utilisation et un confort accrus

Hormis ses progrès technologiques, le LARK MAX 2 est également conçu pour le confort et la commodité de l'utilisateur. Fabriqué à partir d'un matériau doux pour la peau avec revêtement nano Excimer, il minimise l'inconfort pendant une utilisation prolongée, ce qui est parfait pour les prises de vue prolongées. Son mécanisme avec clip à effet hover permet une fixation facile aux vêtements tout en maintenant un profil discret et une stabilité. La conception avec clip arrière cache l'appareil pour un aspect professionnel pendant les enregistrements. De plus, le réglage dynamique du gain à un bouton simplifie la configuration audio, en adaptant automatiquement le gain de sortie en fonction du volume pour une expérience d'enregistrement plus fluide.

« Le LARK MAX 2 répond aux défis auxquels font face les créateurs professionnels travaillant dans des environnements acoustiquement complexes, où les limites des engins et la dégradation des signaux compromettent souvent la production finale », a déclaré M. Cao, directeur du développement de produits à Hollyland. « En intégrant la capture sans perte dans toute la chaîne, le filtrage intelligent du bruit et la surveillance avancée dans une conception compacte et évolutive, ce produit marque une étape importante dans la technologie audio créative. Ce n'est pas seulement un outil, mais un catalyseur de liberté créative. »

Disponibilité et prix

Le LARK MAX 2 sera disponible à compter du 27 mai 2025 par l'entremise de distributeurs autorisés et du magasin Amazon de Hollyland.

LARK MAX 2 Combo 229 $

LARK MAX 2 Ultimate Combo 249 $

LARK MAX 2 LARK MAX 2 Combo, version 4 personnes, 299 $

Pour plus de renseignements sur les produits, rendez-vous ici

À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (« Hollyland » ou « Hollyland Technology ») fournit aux clients mondiaux des solutions professionnelles qui sont expressément conçues pour les solutions de transmission de données sans fil, audio et vidéo, et d'interphone sans fil depuis 2013. Ses principaux produits comprennent les Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 et Lark M1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , la page Instagram de Hollyland , la page Facebook de Hollyland , et la chaîne YouTube de Hollyland .

