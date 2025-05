La voie vers l'audio professionnel commence à 29,90 $.

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2025 /CNW/ -- Hollyland, un important fournisseur de produits et de solutions sans fil, lance le dernier microphone sans fil LARK A1, conçu pour offrir une qualité audio haute fidélité exceptionnelle de 48 kHz/24 bits ainsi que l'annulation sonore intelligente à trois niveaux. Ce microphone a été élaboré avec des technologies de pointe, ce qui en fait un choix idéal pour les vlogueurs, les diffuseurs et les créateurs de contenu qui recherchent un son limpide sans les tracas d'un paramétrage complexe.

Le LARK A1 est doté d'un son haute fidélité de 48 kHz/24 bits qui garantit que chaque détail est capturé avec précision. Avec un niveau de pression acoustique élevé de 120 dB SPL, le LARK A1 gère des bruits forts soudains, ce qui réduit efficacement la distorsion. Il capture toutes les nuances, des basses profondes aux aigus nets, et la fonction intelligente de limite automatique équilibre les niveaux de volume pour maintenir un son stable et sans distorsion.

De plus, le microphone offre un son personnalisable avec une égalisation (balances, graves et aigus) et une réverbération (petite, moyenne ou grande) réglables. Les utilisateurs peuvent adapter le son avec précision et sculpter la clarté, la profondeur et la texture grâce à l'égalisation et à la réverbération, transformant ainsi l'audio en une expérience immersive.

Conçu pour les créateurs qui exigent un son cristallin, le LARK A1 est également doté d'une commande de gain à 6 niveaux et d'un système flexible d'annulation du bruit qui s'adapte à de nombreux paramètres. Du tournage extérieur à la diffusion en direct en passant par l'enregistrement de courtes vidéos, le Lark A1 élimine efficacement le bruit ambiant, y compris le vent, la circulation, les klaxons, le bourdonnement de la climatisation et la réverbération de la pièce. Les trois niveaux de réduction du bruit (faible, moyen et fort) s'adaptent à différents environnements tout en maintenant une voix naturelle et claire.

Conçu pour les créateurs qui ne s'arrêtent jamais, le LARK A1 offre une transmission audio stable sur des distances allant jusqu'à 200 mètres, ne pèse que 8 grammes et élimine l'angoisse de tomber en panne de batterie pendant la création. Grâce à l'étui de chargement, deux TX alternent harmonieusement pour un maximum de 54 heures de fonctionnement continu. Avec une seule recharge en mode TX, le microphone sans fil peut fonctionner jusqu'à 6,5 heures avec l'annulation du bruit activée et 9 heures sans.

« Le LARK A1 représente non seulement une percée en matière de technologie acoustique, mais démontre également l'engagement de Hollyland à rendre l'expérience audio de qualité professionnelle accessible à tous », a déclaré M. Cao, directeur du service de développement de produits, Hollyland.

Avec le lancement du LARK A1, Hollyland s'engage à permettre à davantage de consommateurs de profiter d'une expérience d'enregistrement professionnel grâce à une technologie novatrice et à explorer des solutions et des produits plus intelligents et conviviaux à l'avenir.

Commercialisé depuis 27 mai 2025, le LARK A1 est désormais disponible auprès des distributeurs locaux et sur la boutique Amazon de Hollyland :

LARK A1 Combo 59,90 $

LARK A1 Duo 39,90 $

LARK A1 Mini Duo (type C) 29,90 $

Pour plus de renseignements sur les produits, rendez-vous ici

À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (« Hollyland » ou « Hollyland Technology ») fournit aux clients mondiaux des solutions professionnelles qui sont expressément conçues pour les solutions de transmission de données sans fil, audio et vidéo et d'interphone sans fil depuis 2013. Ses principaux produits comprennent les Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 et Lark M1. Hollyland sert de nombreux marchés, y compris le cinéma, le tournage télévisuel, la production vidéo, la diffusion, la diffusion en direct et en continu, les événements en direct, les expositions, les médias audiovisuels, la production, les événements généraux, les théâtres, les lieux de culte, les maisons de location, et plus encore.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , la page Instagram de Hollyland , la page Facebook de Hollyland , et la chaîne YouTube de Hollyland .

