SHENZHEN, Chine, le 24 avril 2025 /CNW/ -- Le 24 avril, Hollyland, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication sans fil professionnelles, a officiellement commercialisé le Solidcom SE Pro, une version améliorée du Solidcom SE. Cette nouvelle version présente des améliorations considérables en matière de stabilité de la communication, de technologie de réduction du bruit et d'expérience utilisateur, ce qui permet de répondre à un large éventail de scénarios tels que la production de films et de vidéos, les petits événements en direct et les opérations maritimes.

Le Solidcom SE Pro se distingue par l'utilisation de la bande de fréquence de 1,9 GHz, qui assure une communication stable avec une latence ultra-faible et de solides capacités anti-interférences. Ces caractéristiques sont cruciales pour la production de films, en particulier dans les environnements extérieurs ou complexes, où une communication fiable est essentielle. La qualité du son et les fonctions de suppression du bruit ambiant garantissent une communication claire, même dans les environnements bruyants. En outre, le Solidcom SE Pro peut prendre en charge jusqu'à 11 utilisateurs et dispose d'un système multicanal en duplex intégral, ce qui permet aux réalisateurs, directeurs de la photographie, éclairagistes, ingénieurs du son et autres membres de l'équipe de communiquer simultanément. Cela améliore considérablement la collaboration au sein de l'équipe et renforce l'efficacité.

Une autre caractéristique notable du Solidcom SE Pro est sa portée de communication fiable allant jusqu'à 400 mètres, qui permet désormais aux membres de l'équipe d'opérer dans une zone plus large. De plus, son antenne omnidirectionnelle permet un portage avant et arrière sans affecter la distance de communication. En utilisant la bande de fréquence de 1,9 GHz et la technologie avancée de saut automatique de fréquence de Hollyland, le Solidcom SE Pro minimise les interférences avec d'autres appareils et assure une transmission stable, même dans des environnements sans fil complexes. Ceci est particulièrement avantageux pour les opérations maritimes ou les tournages en bord de mer par temps brumeux et venteux, où une communication longue distance fiable est essentielle pour une coordination efficace de l'équipe.

De plus, le port USB-C du Solidcom SE Pro peut être connecté à un casque de 3,5 mm à l'aide de l'adaptateur USB-C vers 3,5 mm de Hollyland. Cette configuration permet aux utilisateurs de porter le casque Solidcom SE Pro autour du cou, d'utiliser son microphone tout en utilisant le casque 3,5 mm pour écouter l'audio. Cette souplesse d'utilisation du casque s'adapte à diverses préférences et situations d'utilisateurs, en répondant aux problèmes d'inconfort et de maux de tête causés par le port d'un casque à oreillettes pendant des périodes prolongées.

Le Solidcom SE Pro garantit une utilisation ininterrompue sur de longues périodes grâce à son système de batterie interchangeable et à la charge USB-C. Les utilisateurs peuvent facilement remplacer la batterie ou se brancher à un bloc d'alimentation, ce qui évite toute inquiétude quant à une éventuelle panne de batterie.

Par ailleurs, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter d'un quelconque inconfort lié au port du casque Solidcom SE Pro pendant de longues périodes. Le confort de l'utilisateur étant une priorité, le casque pèse moins de 186 grammes, ce qui lui permet d'être porté confortablement pendant de longues périodes sans créer de gêne au niveau des oreilles. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les longues séances de tournage ou les événements nécessitant une utilisation continue. De plus, sa configuration pré-équipée permet une utilisation immédiate dès réception du produit : il suffit de baisser le micro pour commencer à communiquer.

Commercialisé depuis 24 avril 2025, le Solidcom SE Pro de Hollyland est désormais disponible auprès des distributeurs locaux et sur la boutique Amazon de Hollyland. Son prix est le suivant :

Solidcom SE Pro - 2S : 369 $

Solidcom SE Pro - 6S : 1 029 $

Solidcom SE Pro - 9S : 1 439 $

Pour plus de renseignements sur les produits, rendez-vous sur : https://hollyland.info/3ZQLjn4

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes de communication sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs et les microphones sans fil. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. Elle a mis en place un réseau de vente couvrant environ 120 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux d'exploitation localisés dans le monde entier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/, la page Facebook de Hollyland et la page Instagram de Hollyland.

