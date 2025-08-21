Plus qu'un écran : Hollyland dévoile Pyro 5, le moniteur sans fil tout-en-un de 5,5 pouces, pour améliorer l'efficacité de la production cinématographique professionnelle

SHENZHEN, Chine, le 21 août 2025 /CNW/ - Hollyland est fière d'annoncer le lancement du Pyro 5, la dernière nouveauté révolutionnaire de sa gamme Pyro Series. Cet appareil multifonctionnel combine un affichage haute définition, un contrôle de caméra, une gestion de contenu et des capacités de transmission en temps réel, ce qui en fait la solution parfaite pour la surveillance multi-utilisateurs dans des scénarios de tournage dynamiques, comme la production de films, les événements en direct, les applications ENG/EFP, et plus encore.

Des caractéristiques puissantes et conviviales qui établissent des normes dans le secteur

Le Pyro 5 se distingue par ses caractéristiques puissantes et sa conception conviviale, établissant une nouvelle norme dans le secteur. Grâce à des fonctions d'enregistrement avancées, notamment l'enregistrement proxy et le marquage de contenu, les processus de post-production deviennent nettement plus efficaces. Les outils intégrés d'analyse d'images, notamment la forme d'onde, l'assistance focale, les LUT 3D et le motif zébré, permettent aux utilisateurs d'évaluer rapidement la qualité de l'image, améliorant ainsi le flux de production global. Le Pyro 5 est également doté d'une conception prêt à l'emploi « Ready Out of the Box » qui simplifie le processus de configuration. Diverses options d'alimentation et une conception d'antenne à dégagement rapide garantissent un fonctionnement fiable dans divers environnements, ce qui rend les transitions sur le plateau plus fluides et plus efficaces.

Plus qu'un écran : des mises à niveau technologiques innovantes

En plus de ses solides capacités opérationnelles, le Pyro 5 est équipé d'un écran de 5,5 pouces à haute luminosité de 1500 nits, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster facilement les paramètres essentiels même dans des conditions d'éclairage extérieur difficiles. Prenant en charge le fonctionnement bi-bande 2.4G et 5G, Pyro 5 améliore la stabilité du signal et la vitesse de réponse, ce qui en fait un compagnon idéal pour toute configuration de production. Grâce aux options de sortie en boucle HDMI et SDI, ce moniteur s'intègre parfaitement dans divers environnements de production.

Avantages de l'écosystème Pyro : améliorer la production collaborative

Tirant parti des points forts de la série Pyro, le Pyro 5 offre une gamme d'avantages écosystémiques qui facilitent la production collaborative. L'une des principales caractéristiques de l'écosystème Pyro est sa capacité à transmettre un signal à quatre récepteurs à l'aide de la technologie de diffusion Wi-Fi, ce qui permet à tous les membres de l'équipe d'effectuer une surveillance en temps réel avec des signaux stables. La technologie propriétaire de Hollyland, Auto Frequency Hopping, balaye et s'ajuste en permanence pour trouver le canal sans fil optimal, assurant des connexions fiables sur des distances allant jusqu'à 400 mètres. Cette capacité, combinée à une faible latence et à une optimisation automatique des canaux, garantit une surveillance en temps réel sans délai. En outre, le Pyro 5 prend en charge la commutation multi-caméras, ce qui permet des transitions transparentes entre les groupes de caméras, une fonctionnalité essentielle pour suivre les productions en direct qui se déroulent à un rythme effréné. Lorsque plusieurs systèmes Pyro sont utilisés, la fonction Lock Pairing veille à ce que chaque récepteur reste connecté en toute sécurité à son émetteur d'origine, évitant ainsi toute confusion de signal.

Le Pyro 5 est désormais disponible à l'achat auprès des distributeurs locaux et du magasin Amazon de Hollyland.

Pour en savoir plus sur les prix et obtenir des renseignements détaillés sur le produit, rendez-vous ici.

Pour l'avenir, Hollyland prévoit de continuer à élargir sa gamme de produits afin de développer des solutions intégrées qui répondent aux exigences croissantes du marché, favorisant ainsi une croissance rapide et durable du secteur.

À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (« Hollyland » ou « Hollyland Technology ») fournit aux clients mondiaux des solutions professionnelles qui sont expressément conçues pour les solutions de transmission de données sans fil, audio et vidéo, et d'interphone sans fil depuis 2013. Ses principaux produits comprennent les Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 et Lark M1.

Hollyland sert de nombreux marchés, y compris le cinéma, le tournage télévisuel, la production vidéo, la diffusion, la diffusion en direct et en continu, les événements en direct, les expositions, les médias audiovisuels, la production, les événements généraux, les théâtres, les lieux de culte, les maisons de location, et plus encore.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/, la page Instagram de Hollyland, la page Facebook de Hollyland, et la chaîne YouTube de Hollyland.

