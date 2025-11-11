SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2025 /CNW/ - Le fournisseur de solutions audiovisuelles professionnelles Hollyland a dévoilé sa dernière innovation, la caméra Lyra 4K UHD, une toute nouvelle solution d'imagerie professionnelle qui redéfinit ce qu'une caméra Web à un prix accessible aux consommateurs peut offrir. Doté d'un grand capteur CMOS de 1/1,5 po, la Lyra comble l'écart entre la commodité pour le consommateur et les performances audiovisuelles professionnelles. Conçu pour les créateurs, les diffuseurs, les éducateurs et les professionnels travaillant à distance, il introduit une qualité « sans miroir » et une convivialité sans effort pour la création de contenu au quotidien.

La caméra Web Lyra 4K UHD d’Hollyland La caméra Web Lyra 4K UHD d’Hollyland

Depuis des années, le marché des webcams grand public est aux prises avec le même ensemble de limites : des petits capteurs d'images, une faible performance lumineuse et une qualité sonore comprimée. La Lyra répond directement à ces lacunes grâce à trois percées technologiques majeures, établissant une nouvelle référence pour les webcams à haut rendement à un prix accessible.

Au cœur de la Lyra se trouve un capteur CMOS grand format de 1/1,5 pouce, doté d'une zone sensible à la lumière beaucoup plus grande que celle des modèles concurrents dans la même gamme de prix. Associée à une ouverture F1.8 et à une sortie 4K30 UHD, la caméra capture une couleur vive et une clarté exceptionnelle, même dans des environnements faiblement éclairés. Elle prend également en charge 1 080 p à 60 images par seconde, assurant des éléments visuels fluides et réalistes.

La qualité du son fait l'objet d'une mise à niveau tout aussi transformatrice. La Lyra est doté d'un récepteur de microphone sans fil Hollyland LARK A1 intégré, ce qui permet un jumelage direct avec un émetteur LARK A1 pour un son haute fidélité sans câble. Son système de microphone omnidirectionnel intégré enregistre des enregistrements à 48 kHz/24 bits, maintenant la clarté au niveau de la diffusion tout en éliminant le bruit de fond grâce à une réduction intelligente du bruit d'IA. Cette fusion d'imagerie et d'acoustique forme l'avantage distinctif de Lyra : « 4K Vision with Ultra-Voice », offrant des performances synchronisées et limpides à la vue et au son.

Au-delà de ses puissantes spécifications de base, la Lyra améliore l'efficacité créative grâce à des fonctions alimentées par l'IA. Le système de réglage intégré de l'IA ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et l'exposition en fonction de l'environnement, tandis que l'algorithme à écran vert exclusif de Hollyland réduit les coûts de post-production et de configuration. Le suivi de l'IA et l'encadrement automatique garantissent que le sujet demeure centré, même pendant le mouvement, tandis qu'un mode beauté facultatif affine subtilement l'apparence pour une présentation plus soignée. Lorsque l'intimité est essentielle, un couvre-objectif rotatif physique désactive instantanément la caméra, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pendant les pauses ou les moments hors ondes.

La Lyra n'est pas seulement un outil pour les réunions en ligne, mais aussi un appareil de création de contenu polyvalent conçu pour une utilisation 24 heures sur 24. En combinant l'imagerie professionnelle et l'automatisation intelligente, la Lyra abaisse le seuil de création de contenu de qualité supérieure. Elle capture des extraits vidéo 4K30 clairs lors de diffusions en direct ou d'appels vidéo. Grâce au logiciel HollyStudio, les utilisateurs peuvent facilement peaufiner les paramètres, ce qui permet à un plus grand nombre de créateurs de bénéficier d'une production et d'une post-production avancées.

Les professionnels à distance bénéficient du rendu de portrait clair de Lyra et d'ajustements automatiques qui rehaussent le professionnalisme des réunions virtuelles. Les créateurs et les diffuseurs de contenu peuvent compter sur un suivi précis des sujets et un système audio sans fil pour des diffusions plus fluides et plus attrayantes. Les éducateurs en ligne obtiennent un rendement stable et de longue durée qui assure la qualité constante des enregistrements pédagogiques. Entre-temps, les joueurs et les producteurs de vidéos profitent de la vidéo à très faible latence de la caméra Web et de la suppression intelligente du bruit qui soutiennent l'immersion et l'interactivité.

Offert à un prix accessible, la Lyra établit une nouvelle référence où le coût abordable pour les consommateurs répond à un rendement de qualité professionnelle. Conformément à la vision de Hollyland qui consiste à donner à chacun les moyens de se connecter, de collaborer et de cocréer, la caméra Web comble l'écart entre les appareils de tous les jours et les outils de niveau studio, en offrant une imagerie et une qualité audio de qualité supérieure à portée de main et en permettant un travail en équipe synergique et plus fluide dans divers environnements.

La caméra Web Lyra 4K UHD sera disponible à l'échelle mondiale à compter du 11 novembre dans les magasins Hollyland et Amazon, ainsi que chez les détaillants autorisés, au prix de 149 $.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît, consultez le site https://www.hollyland.com/product/lyra.

