Après près de deux mois d'activités, la campagne WeConnect 2025 de Hollyland s'est terminée le 12 septembre, la Journée de la marque Hollyland, marquant la fin d'un voyage mondial qui a permis de rapprocher la technologie, la culture et la créativité. Grâce à une combinaison d'expériences hors ligne et d'initiatives numériques, la campagne a adopté le concept de CONNECTION, franchissant les frontières géographiques et culturelles pour inspirer l'exploration interculturelle et les échanges créatifs.

Collaboration, culture et liens

Un aperçu spécial de 32 secondes des faits saillants de WeConnect 2025 China Tour!

Au cœur de l'initiative se trouvait le WeConnect 2025 China Tour, qui a réuni plus de 30 créateurs mondiaux, dont Landon Bytheway de l'école de cinéma en ligne FTF (cinéaste à temps plein), le créateur de contenu numérique Jairo Eslava ( @yolerolerolero ), et l'acteur indonésien et youtubeur Chandra Liow , pour un voyage immersif de cinq jours au cœur de Shenzhen et de Chongqing.

Le voyage a commencé le 27 août au siège social de Hollyland à Shenzhen. Les activités de 'brise-glace' ont favorisé des connexions rapides, suivies d'expériences pratiques avec la gravure laser avancée avec microphone et la nouvelle caméra de diffusion en direct VenusLiv Air. Un forum de clavardage en personne a permis d'approfondir les discussions et de donner le ton à l'exploration collaborative.

À Chongqing, le tour s'est transformé en immersion culturelle. Qu'il s'agisse d'une soirée animée de fondue, de jeux en dialecte ou d'un spectacle de verseurs de théière à long bec et à visage changeant de l'opéra du Sichuan à la Jiaotong Teahouse, les créateurs ont pu découvrir les traditions vibrantes de la ville. Les visites de la forêt flottante de Raffles City et les changements de la ligne d'horizon ont fourni un contexte saisissant de paysages urbains et naturels, inspirant de nouvelles approches de la narration visuelle.

Le 30 août, les participants étaient devenus des conteurs, saisissant le rythme de Chongqing via leurs lentilles. Du train de la gare de Liziba qui passe au milieu des gratte-ciel au paysage nocturne illuminé de Hongyadong, chaque image reflétait l'énergie et les contrastes de la ville. La dernière journée comprenait des séances de portraits dans un studio de photos historique et des expériences pratiques avec le patrimoine culturel immatériel, comme des gravures d'encre et des moxibustions de paume, créant ainsi un lien émotionnel plus profond avec la culture locale.

Tout au long du parcours, les créateurs ont non seulement fait l'expérience de la technologie de pointe de Hollyland, mais ils ont également acquis un aperçu de première main de la façon dont l'innovation chinoise s'intègre à la vie quotidienne. En quelques jours, ils ont exploré diverses expériences culturelles, passant d'impressions générales à une appréciation personnelle plus profonde. Le cadre de création conjointe de l'événement a encouragé les participants à adopter la diversité, à établir des liens significatifs et à travailler à l'atteinte d'objectifs communs. De cette façon, la tournée est devenue un pont de culture, de collaboration et de liens.

La Hollyland Academy Special Version, qui a eu lieu dans neuf pays, s'est ajoutée à la tournée chinoise. Chaque arrêt a intégré des expériences culturelles locales dans des ateliers créatifs, de la préparation de salades égyptiennes et de fruits de mer émiriens aux matchs de barbecue et de soccer brésiliens, en passant par les visites de temple en Thaïlande. Ces activités ont élargi la boîte à outils créative des participants tout en intégrant des outils technologiques au processus, ce qui a fait progresser la mission de l'initiative WeConnect, qui consiste à combiner l'inspiration culturelle et le perfectionnement des compétences.

Son, histoires et chansons

Sur le plan numérique, Hollyland a invité des auditoires du monde entier à participer et co-créer.

Le Sound Museum est devenu l'un des points forts les plus intéressants. À travers des sujets de culture ou de technologie, les participants ont fourni des impressions auditives de leur vie quotidienne, de leurs langues et de leurs émotions, générant 5 044 engagements remarquables. Des paysages urbains aux expressions personnelles, le projet s'est transformé en un « pont acoustique » collectif, reliant les cultures grâce à un son partagé et soulignant le thème central de la campagne WeConnect : l'intégration culturelle.

Le projet Hello World a élargi visuellement cette vision, les participants créant des œuvres sous le thème « De nouvelles lentilles pour regarder ce qui nous entoure ». En réinterprétant les scènes quotidiennes à travers diverses perspectives culturelles, les contributeurs ont démontré la richesse de la créativité mondiale et ont souligné la résonance de la collaboration technologique.

Entre-temps, le Theme Song Lab a transformé les auditoires en cocréateurs. Grâce à un processus ouvert et participatif, les utilisateurs ont créé de la musique qui incarnait des liens interculturels et interrégionaux. L'initiative a reçu plus de 11 000 mentions « J'aime » et plus de 500 commentaires sincères. Deux pistes de Patricia Bermúdez et Alonso Degert et d'IAMJUSTSKAY et IMTPEE ont été sélectionnées comme pièces gagnantes finales, reflétant l'esprit d'inclusion et de collaboration.

En ajoutant une touche tangible, les boîtes surprises ont été expédiées à l'échelle mondiale le 1 septembre, ce qui a permis à un plus grand nombre d'utilisateurs de Hollyland de partager la joie de la découverte.

Bien que la campagne WeConnect 2025 soit terminée, Hollyland a réaffirmé son engagement à soutenir les créateurs. En faisant progresser l'innovation technologique, l'entreprise cherche à stimuler la créativité, à renforcer les liens mondiaux et à démontrer comment la fusion de la technologie et de la culture suscite une collaboration et une inspiration illimitées.

