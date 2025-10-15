SHENZHEN, Chine, 15 octobre 2025 /CNW/ - Hollyland a officiellement lancé Vcore, un système de transmission vidéo sans fil révolutionnaire qui transforme radicalement l'expérience de tournage « légère ». Conçu pour être pratique et portable, Vcore permet aux utilisateurs de transformer leur téléphone intelligent en moniteur de caméra tout en offrant une transmission vidéo sans fil fluide et une multitude de fonctionnalités logicielles avancées.

Transformer les téléphones intelligents en moniteurs professionnels : Hollyland lance Vcore pour une création encore plus légère

« Destiné aux utilisateurs débutants et aux créateurs semi-professionnels, Vcore marque une avancée révolutionnaire dans le domaine de la narration numérique, a déclaré Dave Liu, chef des technologies du Centre de gestion de la recherche et du développement de Hollyland. « En intégrant harmonieusement la surveillance professionnelle, la transmission sans fil et les logiciels intelligents à un écosystème alimenté par les téléphones intelligents, nous ne nous contentons pas de simplifier les flux de travail; nous permettons aux créateurs de tout voir et de créer partout. »

Doté d'une conception tout-en-un, Vcore simplifie la surveillance professionnelle. En connectant l'appareil photo via HDMI et le téléphone intelligent via USB-C, les utilisateurs peuvent accéder à l'application HollyView pour une surveillance vidéo 4K en temps réel à 30 images par seconde. Cette fonction permet aux créateurs de surveiller leurs prises de vue avec précision et simplicité. Compatible avec les systèmes Android et iOS, Vcore s'intègre parfaitement aux récepteurs de la série Pyro, offrant ainsi de solides options de surveillance multi-appareils. Le système prend en charge une configuration de 1 émetteur vers 4 récepteurs, transmet des signaux sur la fréquence 5 GHz, offre une portée allant jusqu'à 350 pieds (100 mètres) et maintient une latence ultra-faible d'environ 65 ms.

Au-delà de la surveillance, Vcore optimise l'ensemble du flux de travail, de la prise de vue à l'édition en passant par la transmission. Les utilisateurs peuvent enregistrer à une vitesse époustouflante de 1080p à 60 images par seconde à l'aide du codec H.264, ce qui est idéal pour une post-production efficace. Vcore détecte automatiquement la fréquence d'images et le code de temps de la caméra, ce qui permet une liaison transparente des fichiers proxy dans des logiciels de montage tels que Premiere Pro et DaVinci Resolve. Grâce aux fichiers proxy enregistrés au format MP4 et au code de temps intégré enregistré sur la carte SD interne, les utilisateurs bénéficient d'options de sauvegarde fiables.

De plus, l'appareil mobile connecté peut automatiquement lancer un enregistrement synchrone au format MP4 via l'application HollyView, ce qui facilite le partage instantané sur les réseaux sociaux et le montage rapide, ce qui est idéal pour les prises de vue rapides. Pour le transfert d'images à haute résolution, Vcore se connecte à la caméra par USB pour capturer des fichiers d'images non compressés tels que RAW ou JPEG, qui sont transmis sans fil en temps réel vers les appareils mobiles via l'application HollyView et vers macOS via le plugin Capture One.

L'application HollyView améliore encore davantage l'expérience utilisateur en permettant de nommer et d'étiqueter les extraits vidéo en temps réel pendant l'enregistrement sur le plateau. Il est important de noter que les séquences mobiles et celles provenant de l'émetteur partagent le même préfixe de nom de fichier par défaut, qui peut être personnalisé pour correspondre aux fichiers de la caméra source. Vcore prenant en charge les enregistrements jusqu'à 1080p à 60 images par seconde, les utilisateurs peuvent facilement importer des séquences dans un logiciel de montage mobile pour une organisation intelligente. Passez en revue les séquences grâce à des comparaisons sur écran partagé, marquez instantanément vos favoris et laissez le système trier automatiquement les extraits dans des dossiers classés par catégorie, ce qui permet aux créateurs de passer moins de temps à effectuer des recherches et plus de temps à innover.

En plus de ces fonctionnalités, le Vcore se distingue également par sa matrice de fonctionnalités unique, qui comprend le contrôle à distance de la caméra, des capacités de diffusion en direct et des algorithmes d'incrustation chromatique en temps réel pour les effets d'écran vert. Ces fonctions différenciées permettent aux utilisateurs d'améliorer leur processus de création de contenu et d'explorer de nouvelles possibilités de création.

Avec le lancement du Vcore, Hollyland apporte une nouvelle perspective à la création légère. L'idée centrale « Votre téléphone ». « Votre moniteur. » souligne l'ambition constante de la marque de stimuler l'innovation et de redéfinir les outils de productivité à l'ère mobile.

