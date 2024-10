Accessibilité, personnalisation et événements d'envergure

Photos haute résolution disponibles ici

@Tremblant

MONT-TREMBLANT, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Alors que la période des couleurs s'achève et que l'hiver est à nos portes, Tremblant se prépare à livrer une saison avec de belles nouveautés. La première journée de ski est prévue pour le vendredi 22 novembre et, pour la saison 2024-25, la destination continue d'ajouter sa touche unique aux séjours des visiteurs, grâce à toutes les activités et possibilités offertes sur la montagne et dans le village piétonnier.

Quand accessibilité et personnalisation sont au rendez-vous!

Dès le 23 novembre, une navette Skyport reliant l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) à Mont-Tremblant sera disponible pour faciliter l'accès à la montagne, dans le luxe et le confort d'un autocar. À l'instar d'autres destinations de villégiature de calibre international, ce nouveau service de transport haut de gamme répond à une demande croissante de se déplacer rapidement et simplement. Ce transport favorisera les séjours à Tremblant et sera offert à raison de 2 allers-retours par jour, du jeudi au dimanche, durant la saison hivernale. Tous les détails des horaires et du service de même que la réservation de billets sont disponibles dès maintenant sur orleansexpress.com.

Tremblant s'associe dès le lancement de la saison de ski avec Ski Butlers, un service personnalisé de location, d'ajustement et de livraison d'équipement de ski et de planche à neige à même l'hébergement des invités. Cette entreprise qui opère déjà dans plus de 40 stations aux États-Unis, au Canada et en Europe, propose aussi du valet ski sur demande et un service de ramassage simple et pratique pour offrir à ses clients une expérience de location privée et personnelle qui permet aux clients de passer plus de temps en vacances et de profiter davantage de la montagne.

Des événements d'envergure pour lancer la saison

La première édition de la Coupe du monde Tremblant, qui a eu lieu l'an dernier, a rencontré un franc succès. Elle fera son grand retour les 7 et 8 décembre 2024, où les meilleures skieuses s'affronteront pour décrocher la plus haute marche du podium lors de deux courses de slalom géant, faisant partie du circuit de la Coupe du monde. Un week-end haut en émotion à mettre à son agenda encore cette année.

Le week-end suivant, soit les 14-15 décembre, place au plus important défi sportif philanthropique, la 24e édition du 24H Tremblant 2024 qui marque le début d'une Grande édition festive et mémorable. 485 équipes inscrites se relaieront à la marche, à la course, en ski ou en randonnée alpine, pendant 24 heures, pour la cause des enfants. Plus de 660 000 $ ont déjà été amassés, un record à ce stade! Cette année, l'événement a un objectif ambitieux de 7,5 millions de dollars, il est encore possible de s'inscrire pour y participer! Animation, musique et une ambiance comme nulle part ailleurs attendent participants et spectateurs.

C'est comme ça que ça se passe dans le temps des Fêtes!

Une belle nouveauté s'ajoute pour la période des Fêtes : le spectacle Luminosa présenté à l'intérieur de la chapelle Saint-Bernard. Il s'agit d'un spectacle de piano sous les chandelles qui propose une expérience musicale envoutante alliant magie des fêtes et ambiance lumineuse, douce et chaleureuse. Présenté du 20 décembre 2024 au 4 janvier 2025 à compter de 19h, ce spectacle est d'une durée de 75 minutes.

Les visiteurs seront par ailleurs choyés cet hiver. Un tout nouveau labyrinthe de neige d'une superficie de 60'x40' sera érigé dans les jardins de glace sur le terrain de la chapelle Saint-Bernard. Ouvert pour les familles à compter du 22 décembre, on y trouvera des cachettes secrètes, des culs-de-sac et des passages entre les murs pour ajouter du défi. Pour les invités en hébergement sur le site, s'ajoute à ce privilège le prêt de patins à glace pour profiter de la patinoire ainsi qu'une mini glissade pour les tout-petits. De plus, ces mêmes invités recevront une petite brochette de guimauve à faire griller au coin du feu. Des sculptures sur neige et des décorations scintillantes décoreront également le terrain.

Célébrer à Tremblant pour le jour de l'An est devenu un incontournable. La soirée débute sur la piste de danse à ciel ouvert de la Place St-Bernard et se poursuit au pied des pentes pour la traditionnelle descente aux flambeaux et DJ Ill Master qui fera lever la fête pour le décompte vers la nouvelle année.

Des événements et de l'animation tout au long de l'hiver

Le plaisir se poursuit tout l'hiver à Tremblant grâce aux nombreux événements qui alimentent le calendrier d'hiver, et qui bonifient l'expérience. Que ce soit pour passer la semaine de Relâche sur les pistes ou dans le village, il y a toujours un rendez-vous à mettre à son agenda au cours de la saison. Le 22 février 2025, la fameuse Traversée Nocturne aura lieu. Puis, il n'est jamais trop tôt pour planifier son ski de printemps et venir profiter des Après-Ski Tremblant, rire à la Coupe Caribou, danser au Party au Sommet Corona et vivre la frénésie du week-end de Pâques.

Prévoyez votre séjour pour économiser

Il ne reste qu'une journée pour profiter de la meilleure offre de l'hiver et réserver un séjour à Tremblant, valable même pendant la période de Noël ! Pour découvrir tous les détails de cette offre, ainsi que les informations sur les activités à faire, les horaires des boutiques, bars et restaurants, et pour organiser un séjour inoubliable, rendez-vous sur Tremblant.ca.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre quatre saisons et la renommée de ses événements d'envergure lui valent de nombreux prix et reconnaissances d'année en année. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à une trame événementielle de qualité, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, près de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

Pour joindre la communauté de Tremblant :

tremblant.ca • facebook.com/tremblant • @monttremblant #tremblant

SOURCE Association de villégiature Tremblant

Source et renseignements : Service des relations publiques et communications de Tremblant, [email protected]