BLOOMAFEST TREMBLANT - Nouveau festival musical d'envergure les 9 et 10 mai 2025

Cliquez ici pour télécharger des photos

MONT-TREMBLANT, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Tremblant lance le BLOOMAFEST, un tout nouveau festival musical mettant en vedette des artistes de renom qui se tiendra les 9 et 10 mai prochains au pied du village piétonnier, juste à temps pour célébrer le réveil de la nature estivale. La grande scène spécialement érigée dans l'aire de stationnement pour l'occasion, verra Charlotte Cardin, Patrick Watson, TALK, Elisapie, Jay Scott et Claudia Bouvette défiler tour à tour sur deux jours.

De nouvelles raisons de s'évader à Tremblant au printemps 2025

Dans le but de rassembler les générations au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, enrichi d'une offre variée d'hébergements, de restaurants, de bars, de cafés et de boutiques, l'équipe de Tremblant offre une programmation de qualité. Celle-ci s'adresse tant aux mélomanes passionnés qu'aux amateurs de musique désireux de vivre un moment agréable en famille ou entre amis.

Des artistes qui ont la cote pour la première édition du BLOOMAFEST Tremblant

Vendredi le 9 mai 2025

18 h : Claudia Bouvette



L'autrice-compositrice-interprète Claudia Bouvette se passionne pour la musique depuis toujours. C'est avec Connor Seidel, son complice de longue date, que Claudia Bouvette co-écrit et co-réalise la grande majorité des 14 pièces qui forment son premier album complet, The Paradise Club. Depuis la sortie de cet album, on a pu voir Claudia en spectacle dans différents festivals tels qu'Osheaga, le Festival d'été de Québec et M pour Montréal, ou encore au FestiVoix de Trois-Rivières. Elle s'est également produite aux quatre coins du Québec et de l' Ontario , notamment en première partie de Ne-Yo au Festival des Montgolfières et de Sean Paul à Soif de Musique. La chanteuse fait partie du paysage artistique québécois depuis plusieurs années, on a pu la voir au petit écran à de nombreuses reprises, que ce soit en performance, en entrevue ou en tant qu'actrice.

19 h : Jay Scøtt



La versatilité et l'éclectisme de Jay Scøtt donne une pastille de goût éclatée à ses trames sonores pop qui taquinent le rap et le folk. Le narratif de ses chansons fait l'éloge du quotidien du Québec par ses textes touchants, ses références à la culture populaire et ses mélodies accrocheuses, naviguant tous ensemble vers une éternelle poursuite du bonheur, et ce, malgré les creux de vagues émotionnelles que nous suggère cette vie-là... Tout au long du spectacle, Jay Scøtt invite les gens, armé de sa guitare, de son ukulélé, de son clavier et de ses séquences, dans son univers mélancolique aux rimes et mélodies vocales accrocheuses.

21 h : Charlotte Cardin



La soirée se poursuit avec celle qui vient tout juste de remporter le Félix de l'Artiste de l'année - Rayonnement international à l'ADISQ, Charlotte Cardin . En plus de cette reconnaissance, la carrière de Charlotte Cardin se déploie partout sur la planète. Elle a obtenu le plus grand nombre de nominations aux JUNO Awards 2024, l'artiste de l'année, l'album de l'année et la chanson de l'année avec Confetti. La tournée 99 Nights a traversé plus de 50 villes et fait salle comble dans le monde entier. Charlotte Cardin est devenue un phénomène international et s'arrête le temps d'une soirée à Tremblant en mai 2025.

Samedi le 10 mai 2025

18 h : Elisapie



L'attachement d'Elisapie à son territoire et à l'inuktitut, sa langue maternelle, est au cœur de son œuvre. Cette langue millénaire reflète la beauté sauvage du territoire inuit. Entourée des meilleurs musiciens montréalais, elle mêle modernité et tradition avec finesse. Le 15 septembre 2023, elle a lancé Inuktitut, son quatrième album, où elle reprend dix classiques du rock et de la pop des années 60 à 90, traduits et interprétés en inuktitut. Son succès lui a valu un Juno pour l'Artiste autochtone contemporain de l'année et plus de 70 concerts à travers le Canada , les États-Unis et l' Europe .

19 h : TALK



De son vrai nom Nicholas Durocher , il est un auteur-compositeur-interprète canadien surtout connu pour sa chanson Run Away to Mars, sortie en 2021. D'abord actif sur la scène musicale d' Ottawa en tant que bassiste dans un groupe de country, il se tourne vers le rock et adopte son nom d'artiste actuel, en hommage à la chanson Talk de Coldplay. Anglophone s'exprimant fluidement en français, TALK noue rapidement un lien particulier avec le public du Québec. En 2023, il offre une prestation remarquée au concert du Festival d'été de Québec (FEQ), où il interprète la chanson folklorique La Ziguezon de La Bottine Souriante. Culminant plus de 747K abonnés sur TikTok, il remporte le titre de Découverte de l'année aux Prix JUNO 2024. Son message d'acceptation de soi, d'image corporelle positive et d'inclusion rejoint beaucoup ses nombreux fans.

21 h : Patrick Watson

Son univers musical de sons organiques et de textures électroniques se traduit en de sublimes balades soutenues par des instrumentations rock et une voix omniprésente. Patrick Watson, chanteur, pianiste et compositeur montréalais est lauréat du Polaris Music Prize en 2007 et plusieurs fois nominé aux JUNO ainsi qu'au Polaris. Il a tourné sur tous les continents avec son groupe, mais aussi avec des orchestres symphoniques qui ont donné une nouvelle dimension et une plus grande ampleur à sa musique.

Juste à temps pour offrir en cadeau

La vente des billets pour le BLOOMAFEST Tremblant débutera le 11 décembre sur la plateforme TICKETMASTER. La passe régulière 2 jours est proposée à 128$, le billet en avant-scène journalier à 99 $ et le billet VIP journalier à 129$ (Ce derniers inclus des loges couvertes, un accès à l'avant-scène ainsi qu'un bar). Pour plus d'informations à propos de BLOOMAFEST Tremblant et pour consulter la programmation détaillée, c'est ici.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file de destination 4 saisons grâce à l'expérience qu'elle propose, en montagne et dans son village piétonnier. Le plus haut sommet des Laurentides offre des activités et des événements plus grands que nature, dont le 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui ont valu d'obtenir le Certificat d'Excellence Travellers's Choice de TripAdvisor en 2020. L'arrivée de la Coupe du Monde de ski Tremblant s'est ajoutée à la trame événementielle hivernale contribuant à affirmer le positionnement de Tremblant parmi les 5 meilleurs centres de ski au Canada, obtenu en 2021 par le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs au sein de 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels à proximité de 70 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature. Tremblant.ca

Pour joindre la communauté de Tremblant

Site web : tremblant.ca ● Facebook : facebook.com/tremblant ● X : #tremblant ● Instragram : @tremblant ● YouTube : @monttremblant

SOURCE Association de villégiature Tremblant

Source et renseignements : Tremblant, Service des relations publiques et communications de Tremblant, [email protected]