MONT-TREMBLANT, QC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Tremblant déploie pour l'été 2025 une offre complète alliant nature, culture et art de vivre, qui regroupe des événements majeurs, des activités en montagne, une cuisine locale et de l'hébergement de qualité.

Un été animé à Tremblant

Tremblant convie ses invités à une saison estivale vibrante, ponctuée d'événements gratuits et d'animations festives au cœur de son village. Du BLOOMAFEST Tremblant, une célébration musicale haute en couleur, à l'IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant/Triathlon 5150 Mont-Tremblant, en passant par les spectacles extérieurs gratuits des Rythmes Tremblant, avec notamment Isabelle Boulay et Dumas, chaque semaine est l'occasion de s'émerveiller. Musique en plein air, ambiance animée, aventures en montagne, découvertes gourmandes… tout est en place pour des vacances réussies. Avec sa programmation diversifiée, son accès facile et ses expériences accessibles à tous, Tremblant vous en met plein la vue et les oreilles -- en famille, entre amis, ou en couple.

Des anniversaires tout en musique

Deux anniversaires d'envergure viendront électriser l'été à Tremblant ! D'abord, du 9 au 13 juillet, le légendaire Festival international du blues de Tremblant fêtera ses 30 ans avec des artistes de renom tels que Colin James, Sue Foley et Matt Andersen, ainsi que d'autres artistes internationaux, transformant le village piétonnier en une immense scène à ciel ouvert. Ensuite, du 29 août au 1er septembre, la Fête de la musique de Tremblant, rendez-vous chéri de la fête du Travail, célébrera son 25e anniversaire avec une programmation envoûtante de plus de 30 concerts gratuits. Pour l'occasion, la fondatrice et directrice artistique, Angèle Dubeau, accueillera sur scène des invités prestigieux tels que Cœur de Pirate, Marc Hervieux, Dominique Fils-Aimé et le quatuor vocal QW4RTZ. Une saison festive au cœur des Laurentides, où la musique rayonne dans toute sa diversité !

Des activités pour tous, en tout temps

Sous un soleil radieux ou un ciel étoilé, à Tremblant, chaque journée est une occasion de s'amuser ! Quand le soleil plombe, la montagne et le village deviennent un véritable terrain de jeu pour les amateurs de plein air et de sensations fortes : télécabine panoramique, luge, randonnée, tyroliennes, kayak, via ferrata, plage… la liste est longue ! Et si cela vous fait hésiter, opter pour le multiactivité qui... Quand les nuages s'invitent, place à la détente et au plaisir à l'intérieur : quelques glissades à brind'O Aquaclub, un moment au spa, une virée magasinage, une partie de laser tag ou un défi entre amis dans un jeu d'évasion. Que l'on soit en quête d'aventure ou de repos, Tremblant regorge d'activités pour profiter pleinement de chaque moment, du matin jusqu'au soir.

Un goût de vacances tout l'été

À Tremblant, chaque repas a des airs de vacances. Du déjeuner sur le pouce aux fondues raffinées, en passant par les bistros-bars animés et les tables réputées, la scène culinaire du village piétonnier est aussi variée que savoureuse. Plusieurs adresses proposent de superbes terrasses baignées de soleil -- idéales pour partager une bouchée entre amis ou savourer un souper romantique sous les étoiles. Un verre de vin ou une bière locale à la main, une vue imprenable sur la montagne en prime : la recette parfaite pour un été délicieux et mémorable !

Un accès direct à l'expérience Tremblant

Pour vivre pleinement l'été à Tremblant, rien ne vaut un séjour sur place. La destination met plus de 1900 unités d'hébergement à la disposition des visiteurs pour un confort sur mesure, en famille ou entre amis. En logeant au cœur du village piétonnier, toutes les activités, les restaurants et les grands événements ne sont qu'à quelque pas -- aucun transport à prévoir ! En prime, les invités qui séjournent sur le site profitent d'avantages exclusifs et du meilleur prix garanti. Que ce soit pour une fin de semaine spontanée ou des vacances bien planifiées, Tremblant est le point de départ rêvé pour des souvenirs d'été qui resteront gravés longtemps.

À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de premier choix, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. L'été, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le tout nouveau BLOOMAFEST, le célèbre 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui a notamment valu le Certificat d'excellence Travellers' Choice de TripAdvisor en 2020. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 5 meilleures destinations de ski au Canada, selon le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler en 2021 -- une reconnaissance qui rayonne toute l'année. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature.

