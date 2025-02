TREMBLANT PRÊTE POUR UNE RELÂCHE ENNEIGÉE ET ÉCLATÉE

Téléchargez les photos haute résolution ici

MONT-TREMBLANT, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Avec la relâche scolaire qui approche à grands pas, Tremblant est prête à accueillir familles et amis qui désirent faire une pause de la routine et créer des souvenirs mémorables ensemble. Véritable terrain de jeu grandeur nature, la destination profite d'excellentes conditions de glisse sur l'ensemble de son domaine skiable avec plus de 42 cm de neige tombés au cours des 7 derniers jours. Une multitude d'activités -- extérieures et intérieures -- sont également à l'horaire pour faire le bonheur des petits comme des grands et donner aux familles la chance de décrocher le temps d'un séjour inoubliable au cœur des Laurentides.

Logo de Tremblant (Groupe CNW/Association de villégiature Tremblant)

Une montagne au sommet de sa forme hivernale

Avec des conditions de glisse impeccables et des paysages enneigés à couper le souffle, Tremblant est assurément la destination parfaite pour profiter pleinement de la relâche. Et la montagne est à son apogée! L'ensemble de son domaine skiable de 754 acres est pleinement accessible via 102 pistes et 14 remontées mécaniques étalées sur 4 versants. Skis, planche à neige, raquettes ou même skis de randonnée alpine… toutes les options sont bonnes pour s'évader dans la grande nature de Tremblant et créer des souvenirs inoubliables en famille!

Une relâche qui déborde d'action pour tous les âges

Tout le mois de mars, les sourires d'invités qui profitent d'un moment hors du temps en compagnie de leurs proches agrémenteront les rues animées du village piétonnier. Grâce à un calendrier bien garni d'animation et d'événements gratuits, tous les membres de la famille auront de quoi se garder occupés, et ce, du matin jusqu'à tard en soirée.

Relâche du Québec (1 au 8 mars) et relâche de l' Ontario (8 au 14 mars) : ateliers de cirque, jeux d'antan et soirée dansante du samedi soir égayeront le séjour des petits comme des grands

(8 au 14 mars) : ateliers de cirque, jeux d'antan et soirée dansante du samedi soir égayeront le séjour des petits comme des grands Après-ski Tremblant (du 15 mars au 13 avril) : une combinaison gagnante de soleil, de ski et de musique pour des après-midi printaniers sans pareils sur la place Saint-Bernard

Jamigos (22 mars) : une compétition amicale où les juges évaluent les figures inédites des participants qui tentent de remporter de nombreux prix

Les amateurs de sensations fortes pourront s'en donner à cœur joie en escalade de glace, en cani-raquettes, dans les glissades sur tube ou dans les jeux d'eau intérieurs du brind'O Aquaclub. Ceux et celles qui préfèrent un rythme plus lent seront bien servis avec un traitement dans l'un des spas de la destination, une visite au Studio Créatif ou une promenade en carriole en bonne compagnie.

Une destination où tout se fait à pied

Tremblant tout entier a été pensé pour offrir une expérience hors du temps aux visiteurs qui y séjournent. Une fois la voiture stationnée, les invités peuvent profiter d'un village piétonnier qui regroupe des boutiques cadeaux et des vêtements prêt-à-porter tout comme des restaurants gastronomiques et des plats à emporter. Le soir venu, un grand choix d'unités d'hébergement incluant condos, hôtels et maisons à flanc de montagne, accueillent les vacanciers satisfaits dans le plus grand confort, et ce, à distance de marche ou via la navette gratuite. Pour des idées pour maximiser son escapade sans voiture à Tremblant, rendez-vous sur le blogue Tremblant.

De plus, d'ici le 27 février, les réservations de 3 nuits ou plus durant la relâche profitent d'un rabais de 25 % et d'un tarif spécial de 5 jours de ski pour 299 $ par adulte pour les billets de remontées.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file de destination 4 saisons grâce à l'expérience qu'elle propose, en montagne et dans son village piétonnier. Le plus haut sommet des Laurentides offre des activités et des événements plus grands que nature, dont le 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui ont valu d'obtenir le Certificat d'Excellence Travellers's Choice de TripAdvisor en 2020. L'arrivée de la Coupe du Monde de ski Tremblant s'est ajoutée à la trame événementielle hivernale contribuant à affirmer le positionnement de Tremblant parmi les 5 meilleurs centres de ski au Canada, obtenu en 2021 par le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs au sein de 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels à proximité de 70 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

Pour joindre la communauté de Tremblant

