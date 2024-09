OTTAWA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Entrez dans l'histoire avec Chypre - Une ile divisée, une nouvelle exposition sur panneaux captivante soulignant le 60e anniversaire de la mission de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre. Ouvrant ses portes aujourd'hui, cette exposition spéciale met en lumière les expériences de plus de 30 000 militaires du Canada qui ont joué un rôle important dans le maintien de la paix sur l'ile entre 1964 et 1993.

Cette exposition sur panneaux, située à l'entrée de nos galeries sur le Canada et les conflits, examine les origines de la mission, les premiers efforts de maintien de la paix pour stabiliser Chypre et la crise intense de 1974, au cours de laquelle les militaires du Canada ont négocié des cessez-le-feu, évacué des personnes et rétabli l'ordre au milieu des combats. Cet été-là, deux militaires du Canada ont perdu la vie et 17 autres ont subi des blessures.

Par des photographies et une présentation audiovisuelle captivante, Chypre - Une ile divisée illustre les expériences et les récits personnels des militaires du Canada qui y ont servi. L'exposition met l'accent sur leurs contributions à la mission de maintien de la paix et sur les liens qui perdurent depuis la fin des hostilités.

« Chypre - Une ile divisée met en lumière l'impact profond du conflit sur la vie des personnes qui ont servi dans l'une des plus longues missions de maintien de la paix du Canada, affirme James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Le rôle du Canada à Chypre rappelle la contribution du pays à la paix et à la sécurité internationales pendant et après la guerre froide. »

Bien que le Canada ait retiré ses principales contributions à la mission en 1993, la présence canadienne s'est maintenue. Chypre reste un lieu de mémoire pour les personnes qui y ont servi, ainsi qu'une plaque tournante pour les opérations contemporaines. L'ile a servi de point de passage pour militaires du Canada rentrant de la guerre d'Afghanistan, qui y ont fait escale afin de décompresser avant leur retour au pays. L'importance stratégique de Chypre a été réaffirmée lors de la crise du Liban en 2006, lorsque l'ile a servi de point d'évacuation clé pour plus de 15 000 personnes canadiennes.

Chypre - Une ile divisée sera présentée dans le Carrefour du Musée canadien de la guerre du 25 septembre 2024 au 31 janvier 2025.

Le public est invité à réserver des billets en ligne avant de visiter. Pour plus d'information, veuillez consulter museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de promouvoir la compréhension de l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions personnelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

