OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit que la diversité est l'une des plus grandes forces du Canada.

Aujourd'hui, le conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, le député Randy Boissonnault, a participé à une cérémonie de hissage du drapeau de la Fierté et du drapeau transgenre sur la Colline du Parlement.

Le hissage du drapeau la Fierté et du drapeau transgenre fait écho à l'engagement pris par le gouvernement du Canada envers la diversité et l'inclusion, et représente une célébration de l'identité, de l'acceptation et de l'amour.

Le gouvernement du Canada s'emploie activement à promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2, à protéger leurs droits et à lutter contre la discrimination dont elles sont victimes, ou ont été victimes.

En outre, le gouvernement investit plus de 50 millions de dollars dans les communautés LGBTQ2 et les organismes communautaires au Canada et dans de nombreux autres pays pour favoriser la progression de l'égalité et lutter contre la discrimination.

Comparativement aux autres Canadiens, nos proches qui s'identifient à la communauté LGBTQ2 courent un risque disproportionnellement élevé d'avoir des pensées suicidaires et d'être sans abri. Leurs perspectives socioéconomiques sont aussi plus faibles et ils vivent de la violence et de la discrimination au quotidien. Tout cela est inacceptable.

En célébrant la diversité, et en investissant dans la communauté LGBTQ2 du Canada pour aider davantage les membres qui en ont besoin, nous bâtirons un Canada meilleur.

Le hissage de ces drapeaux sur la Colline du Parlement est un signe que le gouvernement du Canada continuera de s'employer à défendre les droits et à protéger la paix et la liberté.

Citation

« Le gouvernement du Canada a fait d'importants progrès pour améliorer la vie des Canadiens LGBTQ2 et des personnes LGBTI du monde entier. Le hissage du drapeau de la Fierté et du drapeau transgenre sur la Colline du Parlement témoigne de notre engagement continu et nous rappelle qu'il reste encore du travail à faire. »

‑ Randy Boissonnault, député et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

Les faits en bref

Le drapeau de la Fierté a été hissé sur la Colline du Parlement par le premier ministre pour la première fois de l'histoire du Canada le 1 er juin 2016.

juin 2016. Le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQ2 dans les pays en développement.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les Canadiens dans le cadre du budget de 2019 en consacrant 20 millions de dollars sur deux ans au renforcement des capacités et au travail communautaire des organismes de services LGBTQ2 au Canada.

La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme prévoit des investissements importants dans les activités liées à la Fierté au Canada.

Le gouvernement du Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQ2 qui fuient la violence et la persécution au moyen du Rainbow Refugee Assistance Partnership.

Le gouvernement du Canada a réservé un montant de 2 millions de dollars sur deux ans dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour les activités de la Fierté et de la communauté LGBTQ2.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

Renseignements: (médias seulement), s'adresser à : Riley Schnurr, Agent de liaison LGBTQ2, Bureau du conseiller spécial sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, 613-992-4524; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420

Related Links

https://www.canada.ca/free-to-be-me