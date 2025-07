QINGDAO, Chine, 3 juillet 2025 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, offre aux fans des moments inoubliables pendant la Coupe du monde des Clubs de la FIFAMC 2025™ avec sa campagne mondiale « Own the Moment ».

1 2

Au MetLife Stadium à New York/New Jersey, Hisense a créé une zone d'expérience technologique immersive de 100 mètres carrés qui est devenue un « deuxième stade à domicile » pour les fans. Ouverte pendant 28 jours et 9 jours de match, la zone présente des téléviseurs, des téléviseurs laser, des réfrigérateurs et des climatiseurs dans des scénarios immersifs. La zone des téléviseurs RGB-MiniLED, avec des modèles U7 de 100 pouces, U8 de 100 pouces et UX de 116 pouces, a attiré des milliers de personnes dans un jeu interactif de tir au but.

Aux États-Unis, Hisense se rapproche de ses fans grâce à une tournée « Own the Moment » dans plusieurs villes et d'un événement éphémère dédié à l'American Dream Mall. La tournée, qui passe par 19 villes au moyen d'activations de parcs de stationnement, invite les visiteurs à regarder les matchs sur des écrans géants, à jouer à des jeux vidéo sur le thème du football, à se rafraîchir avec des appareils Hisense et à créer des cartes à collectionner alimentées par l'intelligence artificielle. Entre-temps, le magasin éphémère de l'American Dream Mall (du 23 juin au 14 juillet) offre un accès pratique aux dernières innovations d'Hisense, y compris le téléviseur phare de 116 pouces et un réfrigérateur intelligent à porte transversale, ainsi que des cadeaux quotidiens et des activations avec des produits comme le VAR Challenge et la zone de jeu en direct. Pour en savoir plus sur la campagne Own the Moment Tour de Hisense et d'autres activités, et pour trouver d'autres étapes de la tournée près de chez vous, visitez www.hisense-usa.com/fifa-club-world-cup-2025.

Profitant de l'élan croissant de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, Hisense a offert une expérience historique au Moyen-Orient avec une tournée spectaculaire dans l'emblématique Mall of the Emirates de Dubaï. L'événement a été marqué par l'apparition spéciale de l'ancien gardien de but du Real Madrid, M. Iker Casillas, qui a attiré des foules enthousiastes et renforcé les liens étroits de la marque avec le sport mondial. Au cours d'une étape majeure, Hisense a également dévoilé le premier téléviseur RGB-MiniLED de 116 pouces au monde, équipé du processeur AI le plus avancé de la marque. Ce téléviseur de pointe offre des couleurs ultra-vives, une luminosité exceptionnelle et une qualité d'image cristalline, ce qui souligne la position de Hisense à l'avant-garde de la technologie du divertissement à domicile. Tirant parti de sa commandite du Real Madrid, Hisense a présenté une gamme exclusive de produits en édition limitée Real Madrid - une offre unique pour les fans et une nouvelle démonstration de l'engagement de la marque à combiner le sport et l'innovation. L'espace s'est animé avec des activations interactives, des apparitions de célébrités et des moments d'influence, générant un fort engouement médiatique et renforçant le rôle de Hisense en tant qu'innovateur mondial dans le domaine de la technologie du divertissement.

« La technologie est devenue un élément essentiel de la façon dont les fans vivent le football aujourd'hui », a déclaré Iker Casillas. « Que vous soyez au stade ou à la maison, la qualité de l'expérience visuelle détermine la façon dont vous vous connectez au jeu. Il est impressionnant de voir comment des entreprises comme Hisense repoussent les limites de ce qui est possible, en permettant aux fans de se sentir plus proches de l'action, de l'atmosphère et de l'émotion de chaque match. »

Dans le monde entier, Hisense aide les amateurs à vraiment s'approprier le moment présent (Own the Moment). En associant une technologie de classe mondiale à des expériences inoubliables, Hisense transforme chaque jour de match en une célébration personnelle du sport, de l'innovation et des relations.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2722685/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2722686/2.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Haoyu Liu, [email protected]