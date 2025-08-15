QINGDAO, Chine, 15 août 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a officiellement lancé son téléviseur laser TriChroma L9Q, redéfinissant le divertissement à domicile avec une luminosité supérieure, un son immersif et une conception compacte.

Le L9Q offre une luminosité de 5 000 lumens ANSI et un rapport de contraste de 5 000:1, produisant des images incroyablement vives avec des noirs profonds et des détails précis, même dans les pièces lumineuses. Grâce au contrôle précis de la lumière et à la justesse des couleurs dynamique offerts par la technologie triple laser, chaque image prend vie avec une intensité de qualité cinématographique.

Conçu pour s'adapter à tous les modes de vie, le L9Q offre des tailles de projection de 80 à 200 po, transformant n'importe quel espace en cinéma personnel. Hisense offre également une solution jumelée à un écran de rejet de lumière ambiante (ALR), disponible option en 100 po, 110 po, 120 po, 139 po et 150 po, offrant des images très nettes dans toutes les conditions d'éclairage.

Certifié IMAX Enhanced et prenant en charge Dolby Vision, le L9Q offre des images remasterisées pour une clarté et une échelle extraordinaires. Que ce soit pour visionner la dernière superproduction ou une série en diffusion en continu, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une immersion de qualité studio.

Pour l'audio, le L9Q est doté d'une édition exclusive Opéra de Paris | Devialet. Son système de haut-parleurs 6.2.2 canaux avec Dolby Atmos crée une expérience sonore riche et multidimensionnelle qui remplit la pièce -- idéal pour les films et la musique.

Sa conception à focale ultra-courte (0,18 TR) permet une projection sur grand écran à quelques pouces de distance seulement, éliminant ainsi le besoin de configurations complexes ou de grands espaces. Mais au-delà des performances techniques, le L9Q se distingue également sur le plan de la conception. Inspiré par la structure lumineuse circulaire de la Royal Opera House et les chambres acoustiques des théâtres romains, il reflète la philosophie d'Hisense, « L'art intemporel se mêle à la technologie dynamique ». Cette conception emblématique a remporté les prix Red Dot 2024 et iF Design 2025, en rehaussant l'expérience du cinéma maison tant sur le plan de la forme et que de la fonction.

Selon les données d'Omdia pour le premier trimestre 2025, Hisense se classe au premier rang mondial en parts de volume pour les téléviseurs laser (69,6 %), renforçant ainsi sa position de chef de file pendant six années consécutives. En tant que modèle de téléviseur laser le plus avancé d'Hisense, le L9Q reflète la vision d'Hisense d'aider les utilisateurs à « Saisir l'instant », transformant les expériences quotidiennes -- des soirées cinéma en famille aux concerts solos en passant par les sensations fortes des jours de match -- en souvenirs inoubliables.

Le L9Q sera bientôt disponible sur les marchés clés du monde entier, y compris aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, etc., au troisième trimestre. Les dates de lancement, le prix et la disponibilité seront déterminés selon les marchés locaux au cours des prochaines semaines. Restez à l'affût.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 -- Q12025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742505/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742506/image_2.jpg

