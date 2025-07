QINGDAO, Chine, 10 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondialement reconnue dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme la marque de barres de son dont la croissance est la plus rapide à l'échelle mondiale au cours des cinq dernières années, en fonction des volumes de barres de son vendus de 2019 à 2024, selon Futuresource Consulting. Cette marque de reconnaissance souligne l'engagement d'Hisense envers l'innovation audio, l'accessibilité à des performances supérieures et des produits qui trouvent écho auprès des consommateurs du monde entier.

Au cours des cinq dernières années, Hisense a créé un portefeuille de barres de son qui répond à toutes les préférences d'écoute et à tous les environnements. Pour ceux qui recherchent une clarté de qualité professionnelle, la série U plonge les auditeurs dans un son de qualité studio. La série AX offre une véritable immersion Dolby Atmos à la maison avec un son ambiophonique riche et multidimensionnel, tandis que la série HS approfondit le dialogue et la basse pour améliorer chaque moment télévisuel.

Des experts de l'industrie ont validé l'ascension rapide d'Hisense. TechRadar a salué le modèle AX5125H pour sa performance Dolby Atmos abordable, mais impressionnante, et les prix VGP 2025 du Japon ont décerné le prix Or au HS2000N, soulignant le mélange gagnant d'innovation, de qualité et de valeur d'Hisense.

Hisense fait maintenant passer les performances de la barre de son Atmos au niveau supérieur avec l'introduction des modèles AX5140Q et AX3120Q. Les deux modèles sont dotés de la technologie Hi-Concerto*, qui synchronise parfaitement le traitement audio entre le téléviseur Hisense et la barre de son. Grâce à cette innovation, la barre de son fonctionne de concert avec le téléviseur pour émettre simultanément du son à partir des deux appareils, élargissant ainsi le champ sonore et offrant une expérience sonore ambiophonique vraiment immersive. La barre de son AX3120Q offre un véritable son Dolby Atmos et DTS:X à 3.1.2 canaux, enveloppant les auditeurs dans un son immersif provenant de toutes les directions, tandis qu'un caisson de basses sans fil de 6,5 po ajoute une basse orageuse qui transforme n'importe quelle pièce en une scène dynamique. Le modèle AX5140Q va un peu plus loin avec une disposition à 5.1.4 canaux et quatre haut-parleurs orientés vers le haut pour créer une oasis audio à 360 degrés. Les haut-parleurs ambiophoniques arrière sans fil complètent le paysage sonore, offrant des effets de hauteur et un son enveloppant qui transporte les auditeurs au cœur de chaque scène. De plus, le modèle AX5140Q présente Room Fitting Tuning, une fonction axée sur l'IA qui analyse l'acoustique de votre pièce et optimise automatiquement le son pour correspondre à votre environnement spécifique, assurant une reproduction du son précise et personnalisée.

Les modèles AX5140Q et AX3120Q s'intègrent sans effort aux téléviseurs Hisense, offrant une gamme de fonctions plus performantes conçues pour améliorer toutes les formes de divertissement. Hi-Concerto* unifie le traitement sonore entre le téléviseur et la barre de son d'Hisense, permettant aux deux appareils de fonctionner simultanément pour élargir le champ sonore et offrir une expérience sonore ambiophonique cohérente de style cinématographique. Avec Game Pro, les joueurs plongent dans des univers sonores très détaillés qui font en sorte que chaque action dans le jeu, chaque explosion, chaque pas et chaque victoire est vraiment épique. Entre-temps, EzPlay 3.0* permet aux utilisateurs de contrôler les modes sonores directement à l'aide de leur télécommande de téléviseur, ce qui simplifie les réglages du son et des dialogues sans avoir à utiliser plusieurs télécommandes ou se perdre dans les menus.

Les modèles AX5140Q et AX3120Q feront leurs débuts en Europe en juin, avant leur lancement à l'échelle mondiale. Point d'entrée le plus solide d'Hisense dans l'arène des barres de son Atmos, ces modèles renforcent la mission de la marque d'offrir des expériences audio immersives de qualité supérieure dans les salons du monde entier.

Notes *Hi-Concerto et EzPlay 3.0 ne sont compatibles qu'avec certains modèles de téléviseurs et de barres de son d'Hisense.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

