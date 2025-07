QINGDAO, Chine, 11 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondialement reconnue dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, transforme la façon dont les amateurs vivent l'expérience de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ à la maison grâce à ses plus récentes innovations en matière d'écran laser de pointe, le projecteur Laser Cinema PX3-PRO et le mini projecteur laser C2 Ultra.

Le PX3-PRO offre des images vives et réalistes sur des surfaces allant jusqu'à 150 po, avec un puissant moteur laser TriChroma, Dolby Vision et le son ambiophonique Dolby Atmos. Le résultat est une expérience audiovisuelle immersive de qualité cinéma qui capture chaque moment palpitant avec une clarté et une profondeur sans précédent. Disponible avec Google TV ou VIDAA (selon la région), il offre également un accès instantané aux faits saillants, aux enregistrements et aux statistiques organisées par l'IA, ce qui permet aux amateurs de rester entièrement mobilisés tout au long du match.

Pour ceux qui recherchent une expérience de visionnement sur un écran encore plus grand, le C2 Ultra projette des images sur des surfaces allant jusqu'à 300 po, même sur de courtes distances. Propulsé par la technologie laser Pure TriChroma, et prenant en charge Dolby Vision et IMAX Enhanced, il offre une atmosphère véritablement cinématographique et chargée d'émotions. Son réglage horizontal à 360° et vertical à 135°, combiné à un décalage focal précis, à un zoom optique 1,67x et à un rapport de course polyvalent (0,9 à 1,5 :1), à la correction automatique au clavier et à la mise au point, en font une solution idéale pour des configurations flexibles et une utilisation rapide dans n'importe quel espace.

Que vous organisiez un événement de visionnement avec des amis ou que vous regardiez le match en solo, les solutions d'écran laser d'Hisense transforment n'importe quelle pièce en un mini stade dynamique. Avec une taille d'écran aussi audacieuse et une qualité d'image aussi brillante, les amateurs ne se contentent pas de regarder le match : ils ont l'impression de vivre chaque poussée offensive, chaque but et chaque soulèvement de la foule sont comme s'ils étaient sur place.

Pendant la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense veille à ce que chaque amateur, où qu'il soit, puisse vivre pleinement l'instant présent.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

