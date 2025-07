QINGDAO, Chine, 9 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a lancé son téléviseur UX révolutionnaire de 116 pouces, établissant de nouvelles références dans l'industrie grâce à sa technologie de gradation locale RGB-MiniLED de pointe et à sa taille d'écran record.

En tant que partenaire officiel de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense a porté sa technologie d'affichage de nouvelle génération sur une scène mondiale, mise en lumière par des messages télévisuels audacieux #RVB-MiniLED sur les publicités périmétriques. Cette forte présence reflète la même audace en matière d'innovation des produits.

Hisense est la première entreprise du secteur à produire en masse des téléviseurs RGB-MiniLED. Le téléviseur UX utilise des Mini-LED rouges, vertes et bleues individuelles - plutôt qu'une couleur unique - à travers des milliers de zones de gradation. Cela permet une couverture des couleurs à la pointe de l'industrie, allant jusqu'à 95 % de la norme BT.2020, et une luminosité de pointe de 8 000 nits, offrant des couleurs riches avec des éclats vifs et des dégradés précis.

Avec son écran Infinity Vision de 116 pouces, l'UX va au-delà des conventions pour offrir une expérience véritablement immersive. Regarder le match sur cet écran massif permet de capturer chaque détail à une échelle époustouflante, ce qui permet d'apporter l'énergie du match dans votre salon avec un réalisme cinématographique.

Grâce à la technologie avancée Hi-View AI Engine X, l'UX optimise les paramètres d'image, de son et de scénario en temps réel. Qu'il s'agisse de football, de cinéma ou de jeux, chaque scène est réglée avec précision pour un impact maximal. L'expérience est encore améliorée par le système CineStage X Surround 6.2.2. Conçus en collaboration avec l'emblématique Opéra de Paris, ces téléviseurs transcendent la technologie pour devenir des chefs-d'œuvre acoustiques. Chaque conception est une ode à l'acoustique de l'opéra parisien, où le son et la forme s'unissent en parfaite harmonie.

Avec l'UX de 116 pouces, Hisense vous permet de vous approprier l'instant présent en combinant la technologie révolutionnaire RGB-MiniLED, l'immersion dans un écran ultra-large et l'optimisation intelligente. Conçu pour capturer chaque détail et chaque émotion, il établit une nouvelle référence pour le divertissement à domicile ultra-haut de gamme.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

