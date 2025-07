QINGDAO, Chine, 7 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondialement reconnue dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, invite les amateurs à « vivre le moment présent » pendant la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ - non seulement à l'écran, mais dans le cadre de leur vie quotidienne à la maison. Grâce à sa nouvelle gamme d'innovations en matière de mode de vie intelligent, Hisense redéfinit l'expérience à domicile en favorisant le confort intelligent, la commodité et le bien-être émotionnel.

De la préparation avant le match à la relaxation après le match, les appareils intelligents d'Hisense améliorent chaque aspect de la vie quotidienne. Le climatiseur de la série Uni de Hisense offre un air propre et équilibré à l'aide du système de contrôle du confort TMS et de la technologie de stérilisation HI-NANO de la marque. Facile à contrôler au moyen d'une application ou d'un assistant vocal, il assure un environnement calme et rafraîchissant, afin que les amateurs puissent commencer la journée en ayant les idées claires et motivés pour le grand match de la journée.

Dans la cuisine, le réfrigérateur de la série intelligente PureFlat tient lieu de plaque tournante pour les familles modernes. Son écran intelligent de 21 po offre des suggestions de recettes, un tableau de messages et un suivi de l'inventaire des aliments. Les zones de refroidissement indépendantes et la protection antibactérienne garantissent la fraîcheur des aliments, tandis que l'application ConnectLife permet de contrôler à distance les paramètres et les alertes, ce qui donne aux utilisateurs la tranquillité d'esprit et un plaisir ininterrompu.

Pour les familles occupées qui jonglent avec le travail, l'activité physique et la vie de famille, les produits pour la lessive de la série 5i de Hisense offrent une flexibilité sans précédent. Doté de cycles rapides comme un lavage de 30 minutes pour un chargement de 5 kg et un séchage de 29 minutes pour un chargement de 1 kg, il s'adapte aux horaires dynamiques sans compromettre les performances. Son système de nettoyage en profondeur iJet™ améliore l'efficacité du lavage de 38 %, tandis que l'écran iPlay™ de 3,55 po assure un fonctionnement intuitif. Sa conception ergonomique iFitTM et la capacité maximale du tambour facilitent le chargement.

Ensemble, ces solutions de maison intelligente témoignent de la vision d'Hisense en matière d'innovation centrée sur l'humain : simplifier les tâches quotidiennes pour créer plus d'espace pour le confort, la clarté de l'image et les relations, afin que les amateurs puissent mettre l'accent sur leur passion du jeu, et non sur les tâches ménagères.

Alors que le monde s'unit pour célébrer l'amour du soccer, Hisense fait la promotion d'un autre type de victoire : les petites victoires de la vie quotidienne. Une pièce à la température parfaite. Un réfrigérateur qui travaille pour vous. Un chargement du linge fait juste à temps. Ce sont les coups de main invisibles qui donnent aux familles la liberté de vivre le moment présent, ensemble, dans le bonheur. Parce que pour Hisense, la technologie n'est pas seulement une question de performance : il s'agit de donner aux gens les moyens de vivre mieux, de ressentir plus d'émotions et de vivre pleinement l'instant présent, sur le terrain et à l'extérieur.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

