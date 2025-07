QINGDAO, Chine, 8 juillet 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, continue de mettre en avant sa technologie d'affichage de pointe sur les plus grandes scènes sportives mondiales. Lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, les écrans ultramodernes de Hisense seront utilisés dans la salle d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) du Centre international de diffusion (IBC), pour assurer une vue incroyablement nette et immersive de chaque match.

Le système VAR exige des normes extrêmement élevées en matière de performance d'affichage, notamment une résolution ultra-élevée, une précision des couleurs et une réactivité en temps réel. La technologie d'écran avancée de Hisense offre la clarté et la précision requises, garantissant que chaque détail de chaque action est visible avec une fidélité inégalée.

C'est la première fois que la FIFA accorde à un partenaire les droits exclusifs d'affichage de sa marque sur les écrans VAR, ce qui souligne l'influence croissante de Hisense en tant que fournisseur de confiance de solutions d'affichage professionnelles pour le sport de haut niveau.

Au-delà de la salle de contrôle, la marque Hisense est également mise en avant à l'intérieur du stade, sur des panneaux DEL dynamiques tout autour du terrain et sur des écrans géants, avec des messages percutants tels que « Téléviseur HISENSE 100 pouces, No. 1 dans le monde » et « Téléviseur #RGB-MiniLED ». Ces messages renforcent l'engagement de Hisense en faveur de l'excellence technologique et du leadership mondial, en mettant en avant des innovations phares telles que les téléviseurs 100 pouces et les écrans RGB-MiniLED de pointe sur la scène internationale.

Alors que le public du monde entier plonge dans l'action, Hisense poursuit fièrement sa mission d'améliorer l'expérience visuelle, que ce soit sur le terrain, dans la salle VAR ou à la maison. Grâce à ses innovations en matière d'affichage au cœur du jeu, Hisense permet à chacun de vivre pleinement l'instant présent.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

