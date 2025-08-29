QINGDAO, Chine, 29 août 2025 /CNW/ - Hisense, marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, continue de renforcer son leadership dans le domaine des technologies d'affichage haut de gamme. Selon les dernières données semestrielles d'Omdia, Hisense s'est classée au premier rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs de 100 pouces et plus au cours du premier semestre de 2025, enregistrant une part du volume mondial impressionnante de 58,0 %. Cette étape importante souligne l'investissement à long terme d'Hisense dans les innovations liées aux grands écrans et son rôle central dans l'avenir du divertissement à domicile.

En tant qu'innovateur à l'avant-garde de la technologie d'affichage, Hisense se prépare à dévoiler son prochain chapitre - RVB-MiniLED. Basée sur des années de recherche et développement, cette innovation offre des couleurs plus pures, une luminosité ultra-élevée et un contraste précis, atteignant 100 % de la gamme de couleurs BT.2020 pour des images vraiment réalistes. Reconnue comme l'origine du RVB-MiniLED, Hisense continue d'établir des références dans l'industrie grâce à des réalisations inégalées au monde, comme le plus grand téléviseur RVB-MiniLED de 116 pouces au monde, offrant au public un niveau d'échelle et une immersion cinématographique jamais vus auparavant. Au-delà des performances techniques, le RVB-MiniLED est conçu pour rapprocher les utilisateurs de la réalité, transformant chaque moment de visionnement en une expérience émouvante.

Ces innovations occuperont une place centrale au salon IFA 2025 à Berlin. Le 5 septembre 2025, de 11 h à midi, Hisense organisera un événement médiatique sur la scène de l'innovation de l'IFA, le City Cube Berlin (niveau inférieur), sous le thème « Vivre l'instant présent ». Lors de l'événement, Hisense dévoilera ses dernières percées dans la technologie d'affichage et les appareils électroménagers alimentés par l'IA, partageant une vision holistique de l'avenir de la vie connectée et intelligente.

Les visiteurs peuvent également découvrir la gamme complète de solutions visuelles et de maison intelligente de qualité supérieure d'Hisense au Hall 23a du parc d'exposition Messe Berlin, du 5 au 9 septembre (de 9 h 30 à 18 h).

Grâce à son engagement continu envers l'innovation et l'expérience client, Hisense vise à inspirer les auditoires du monde entier à saisir de nouvelles possibilités et à vivre l'instant présent en toute confiance.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 - Premier semestre 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

