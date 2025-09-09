BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers à l'échelle mondiale, a annoncé que neuf de ses innovations ont été reconnues lors des prestigieux IFA Innovation Awards 2025, réaffirmant sa force dans les solutions d'affichage haut de gamme et de vie intelligente.

Hisense

En tête des honneurs, le téléviseur laser L9Q de Hisense a été nommé lauréat du prix Best in Home Entertainment, salué pour sa conception à très courte portée, sa reproduction des couleurs vives et son visionnement de qualité théâtrale qui offre une expérience cinématographique immersive à la maison.

Dans le domaine du divertissement à domicile, Hisense a été impressionnée par le plus grand téléviseur RVB-MiniLED au monde, l'UXQ de 116 po, reconnu comme un lauréat. Son architecture de rétroéclairage avancée et sa performance ultra lumineuse redéfinissent l'immersion sur grand écran. Parmi les autres lauréats, mentionnons le MXQUV de 136 po et le téléviseur laser Rollable, ce qui démontre une fois de plus le leadership d'Hisense dans la technologie d'affichage de prochaine génération.

Parmi les appareils électroménagers, le climatiseur à air fractionné U8 Series S Pro a été reconnu par IFA Home Appliances Honoree pour ses fonctions intelligentes de détection de mouvement, de contrôle du débit d'air et de stérilisation qui offrent un mode de vie plus propre et plus confortable. La laveuse-sécheuse à thermopompe 5i d'Hisense a reçu le prix IFA Tech for Good Social Impact, marquant le premier combo à chargement frontal à trois onduleurs de l'industrie avec une efficacité énergétique AAAA et une performance de lavage-séchage rapide et durable.

En matière d'innovation en matière de conception, les lunettes audio VIDDA AI ont remporté le prix Best in Design, tandis que le X-Zone Master et le lave-vaisselle Hisense S7, tous deux lauréats du prix Design, ont été reconnus pour leur style alliant harmonieusement style et fonction. Le lave-vaisselle Hisense S7 est doté de la technologie de lavage alimentée par l'IA et d'une conception ergonomique, offrant un nettoyage intelligent et intuitif et une commodité quotidienne sans effort. Ces distinctions soulignent la façon dont la philosophie de conception novatrice et tournée vers l'avenir d'Hisense a été reconnue par l'IFA, reflétant un engagement envers la créativité et le design axé sur le consommateur.

Ces neuf prix démontrent comment Hisense concrétise le thème « L'IA au service de votre vie », offrant une innovation qui rend possible un mode de vie plus intelligent et inspiré, et ce, dans le monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 -- 1er semestre 2025). En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

