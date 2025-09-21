QINGDAO, Chine, 21 septembre 2025 /CNW/ - Hisense, un chef de file de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a organisé la Laser Display Technology and Industry Development Conference 2025 sous le thème « Boundless », célébrant une décennie d'innovation et réaffirmant son ambition de repousser les limites.

« Boundless » reflète l'esprit de l'écran laser - de 65 à 300 pouces, des maisons aux voitures, des cinémas aux scénarios d'applications industrielles - et son ascension au cours de la dernière décennie d'un concept émergent au centre de l'industrie mondiale de la télévision, passant de l'exploration de niche à un écosystème mondial partagé.

Selon le rapport 2025 de Technavio, le marché mondial des projecteurs a affiché une croissance continue, le marché s'étendant pendant trois années consécutives de 2020 à 2023. Cette performance du marché renforce la position de leader de Hisense. Selon le dernier rapport du S1 2025 d'Omdia, Hisense a maintenu sa position de numéro 1 dans les expéditions mondiales de télévision laser chaque année de 2019 jusqu'au premier semestre 2025, avec une part de volume de 70,0 % au premier semestre 2025. De janvier à août 2025, les produits Hisense Laser ont également enregistré une croissance des ventes de 85 % et une croissance des revenus de 64 % sur les marchés d'outre-mer, à l'exception de la Chine et du Japon, soulignant ainsi son leadership mondial.

Lors de la conférence, Hisense a présenté sa gamme mondiale incarnant « Boundless ». La télévision laser L9Q TriChroma et le mini projecteur laser C2 Ultra tricolore, déjà disponibles à l'international, apportent une immersion de qualité cinéma et un divertissement à grande échelle dans les maisons. La télévision laser L9Q, développée avec l'Opéra de Paris et Devialet, offre un écran haut de gamme de 80 à 200 pouces avec 5 000 lumens ANSI, 5 000:1 de contraste, avec des certifications telles qu'IMAX Enhanced et Dolby Vision, portant le home cinéma vers de nouveaux sommets. Le C2 Ultra, conçu pour la Xbox, projette jusqu'à 300 pouces avec une latence ultra-faible et des couleurs vives pour les joueurs et les fans de cinéma.

Hisense a également dévoilé le premier téléviseur laser enroulable intégré au monde, une innovation compacte combinant écran et moteur, éliminant les armoires et les préparatifs de préinstallation tout en se mélangeant harmonieusement à l'intérieur pour en rehausser l'élégance.

En repoussant les limites de la taille, de la couleur, de la forme et de l'expérience visuelle, Hisense renforce son rôle de leader technologique mondial et de créateur de style de vie, faisant progresser l'industrie et ouvrant une nouvelle ère d'écran « Boundless ».

À propos de Hisense

Créé en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au premier semestre de 2025). En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

