BERLIN, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers à l'échelle mondiale, fait une déclaration au salon IFA 2025 sous le thème « L'IA au service de votre vie », mettant en valeur les innovations en matière de divertissement visuel et audio de qualité supérieure.

Au cœur de la présentation, le plus grand téléviseur RVB-MiniLED TV 116 po UX au monde offre une image vraiment cinématographique : des couleurs pures et des gradients ultra fluides. À l'origine du RVB-MiniLED, Hisense a adopté une nouvelle approche en matière de contrôle précis de la lumière et des couleurs. Cette percée tire parti d'une gradation locale avancée, d'une précision élevée des bits et d'une luminosité maximale de 8 000 nits, tout en reproduisant 100 % de la gamme de couleurs BT.2020 pour assurer des transitions réalistes, des couleurs vives et une clarté extraordinaire.

Grâce au processeur le plus avancé d'Hisense, Hi-View AI Engine X, la gradation locale passe du contrôle de la luminosité au contrôle intégré de la lumière et des couleurs. Il mélange de façon dynamique le rouge, le vert et le bleu, synchronisant le rétroéclairage et le panneau avec une couleur et une luminosité ultra précises. Les images sont optimisées en temps réel pour l'image, le son et les paramètres. Le système 6.2.2 CineStage X Surround, conçu conjointement avec l'Opéra de Paris | Devialet, ajoute un son cinématographique à 360 degrés. Pour les joueurs, le 116UX offre un mode de jeu ultra 165 Hz avec VRR native pour un jeu ultra fluide et réactif.

Lors du salon IFA, Hisense s'est associée à Dolby pour dévoiler la première démonstration publique au monde de Dolby Vision 2, une technologie de nouvelle génération offrant des expériences visuelles exceptionnelles grâce à l'intelligence du contenu, aux détails cinématographiques et à la sensibilisation à l'environnement. Dolby Vision 2 devrait passer en premier sur les téléviseurs RVB-MiniLED d'Hisense grâce à une mise à jour en direct, marquant une étape importante dans leur collaboration. Ces téléviseurs seront alimentés par le Pentonic 800 de MediaTek.

En audio maison, le système de son HT SATURN, réglé par Devialet et équipé de la synchronisation Hi-Concerto, avec les téléviseurs Hisense pour offrir un son ambiophonique 4.1.2 avec Dolby Atmos, DTS:X et un environnement virtuel.

Dans la zone AI Cinema, Hisense élargit sa solution Laser Home Cinema TriChroma avec le L9Q. Avec 5 000 lumens ANSI et un contraste 5 000:1, il fournit des images vives avec des noirs profonds et des détails précis, même dans des espaces lumineux. Les tailles de projection vont de 80 po à 200 po, avec le soutien IMAX Enhanced et Dolby Vision pour une immersion de qualité cinématographique. En collaboration avec l'Opéra de Paris, Devialet transforme les téléviseurs d'Hisense en chefs-d'œuvre acoustiques.

Le mini projecteur laser C2 Ultra projette jusqu'à 300 pouces, transformant n'importe quelle pièce en salle de cinéma ou de jeu. Conçu pour Xbox, il offre une latence ultra faible et une projection vibrante pour les joueurs et les amateurs de cinéma.

Les innovations laser d'Hisense sont primées dans l'industrie. Les modèles PT1 et M2 Pro sont les premiers projecteurs laser certifiés SGS Low Visual Fatigue, avec des scores WVF de 2,98 et 2,86, tous deux inférieurs à la moyenne de l'industrie de 4. Le PT1 détient également la certification SGS Carbon Footprint. Ceux-ci reflètent l'engagement d'Hisense envers les soins de santé et la durabilité.

Des écrans intelligents au son immersif et aux jeux vidéo, la présence d'Hisense au salon IFA 2025 démontre son entrée dans l'ère du mode de vie alimenté par l'IA. Ces innovations redéfinissent la façon dont la technologie améliore les expériences quotidiennes, aidant chacun à profiter de l'instant présent. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026™, Hisense rapproche les amateurs de leurs passions. En faisant preuve d'intelligence et d'empathie, Hisense permet aux utilisateurs de prendre le moment en main.

