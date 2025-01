QINGDAO, Chine, 7 janvier 2025 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a présenté la vision audacieuse d'un avenir alimenté par l'intelligence artificielle au CES 2025, dévoilant de avancées révolutionnaires en matière de technologie d'affichage avec le nouveau téléviseur LED TriChroma, l'impressionnant écran MicroLED de 136 pouces, ainsi que des solutions de mode de vie intelligent.

Leader sur le marché mondial des téléviseurs

S'appuyant sur plus de 55 ans d'innovation, Hisense continue de redéfinir le champ des possibles dans l'ensemble des industries, du divertissement à domicile au mode de vie intelligent, renforçant ainsi son engagement à créer une entreprise technologique de premier plan tout en offrant des solutions concrètes qui améliorent la vie quotidienne.

2024 a été une année charnière pour Hisense, qui a consolidé son leadership sur le marché mondial des téléviseurs. Au troisième trimestre, l'entreprise a atteint un impressionnant 63,4 % du volume mondial d'expéditions de téléviseurs dans la catégorie des écrans de 100 pouces et plus, ce qui reflète sa position dominante sur le marché des grands écrans. Hisense récolte également les fruits de sa stratégie de téléviseurs haut de gamme, se classant au deuxième rang avec une part de marché mondial de 24 % dans le segment des téléviseurs haut de gamme au troisième trimestre. De plus, les produits de Hisense ont obtenu des positions de premier plan dans plusieurs marchés étrangers, se hissant dans le top 3. Ce succès est attribuable aux investissements stratégiques dans la technologie de pointe.

Une vision de l'avenir alimentée par l'IA

L'intelligence artificielle est au cœur de la stratégie de Hisense visant à rendre la technologie plus intuitive et percutante. Le moteur de pointe Hi-View AI Engine exclusif optimise en temps réel la qualité de l'image et du son. Cette fonctionnalité avancée permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs téléviseurs de nouvelles façons, qu'il s'agisse de recommandations de contenu personnalisées, de requêtes transparentes ou de découverte de divertissement.

L'accent mis sur la conception intelligente stimule l'innovation dans toute la maison, des écrans aux appareils ménagers, assurant ainsi une expérience client exceptionnelle. Qu'il s'agisse d'appareils ménagers qui proposent des recettes ou de climatiseurs qui s'intègrent aux écosystèmes domestiques intelligents, l'entreprise crée des environnements plus intelligents et plus efficaces pour les consommateurs du monde entier.

Révolutionner la technologie d'affichage

Hisense continue d'innover, de s'adapter et de proposer des produits qui dépassent les attentes des consommateurs, redéfinissant ce qu'ils attendent de l'avenir des écrans. Cette nouvelle technologie d'affichage de gradation locale RVB utilise des puces LED rouges, vertes et bleues indépendantes pour une luminosité, un contraste et une précision de couleur inégalés, atteignant jusqu'à 97 % de l'espace colorimétrique BT.2020.

En complément, le nouvel écran MicroLED de 136 pouces, qui offre une précision au niveau des pixels autoémetteurs, combinant jusqu'à 10 000 nits de luminosité avec des éléments visuels vifs et réalistes. Non seulement cette innovation dépasse les normes existantes, mais elle prépare également le terrain pour la prochaine décennie de progrès en matière d'affichage.

Bâtir la confiance grâce aux partenariats

Les partenariats demeurent au cœur de la stratégie de croissance mondiale de Hisense. À l'échelle mondiale, Hisense maintient son engagement à rapprocher les individus des moments sportifs qu'ils aiment grâce à son partenariat de longue date avec la FIFA et à sa dernière commandite de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™.

En partenariat avec la FIFA, Hisense a également annoncé la première campagne de marque mondiale de ce tournoi palpitant avec pour thème « Own the Moment » (Saisir l'instant), inspirant chacun à embrasser pleinement la vie en prenant le contrôle de l'instant et en étant confiant et déterminé à s'engager dans l'expérience, qu'il s'agisse d'un défi, d'une performance ou de tout moment important dans le parcours d'une vie. Hisense se consacre à créer des moments plus significatifs et plus agréables pour les fans du monde entier, consolidant ainsi sa position de leader en matière d'excellence technologique. Hisense sera la première marque à présenter le trophée de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ à son kiosque du CES 2025 le 7 janvier 2025.

Du réalisme époustouflant de sa technologie d'affichage à ses appareils ménagers alimentés par l'IA en passant par ses solutions énergétiques, Hisense tient sa promesse d'innovation qui améliore la vie.

Découvrez les dernières innovations de Hisense au CES 2025, du 7 au 10 janvier, dans le hall central du LVCC, kiosque 16625. Pour en savoir plus, consultez le site Web mondial de Hisense.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

